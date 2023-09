MINISTARKA ĐEDOVIĆ POTPISALA MEMORANDUME U KINI: "Ziđin majning" ulaže još 3,8 milijardi dolara u Srbiji

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović potpisala je danas u Sjamenu (NR Kina) dva memoranduma o razumevanju sa kompanijom "Ziđin majning" o nastavku ulaganja te kompanije u Republici Srbiji. Potpisani su Memorandum o razvoju Donje zone rudnika Čukaru Peki, kojim je "Ziđin majning" potvrdio nameru da investira dodatnih 3,8 milijardi dolara u Republici Srbiji i Memorandum o razvoju projekta solarne elektrane od 300 MW za potrebe kompanije. "Zahvaljujući današnjem Memorandumu, koji podrazumeva 3,8 milijardi dolara novih investicija, Srbija će se svrstati među najveće evropske proizvođače bakra i vodeće proizvođače zlata, ali i stvoriti mogućnost za dodatne investicije, naravno uz obavezu primene najviših standarda životne sredine. Takođe, investicija "Ziđin majninga" u solarnu elektranu vrednu 200 milona dolara, će omogućiti sinergiju obnovljivih izvora energije i rudarstva, kao i bolju zaštitu životne sredine, jer će se smanjiti upotreba energije iz uglja i fosilnih goriva", poručila je ministarka Đedović Handanović.

Memorandumi su potpisani u okviru Investicionog foruma " One China, One Serbia" koji je održana u sklopu 23. Kineskog međunarodnog sajma investicija i trgovine na kojem je Republika Srbija počasni gost. Zatvarajući konferenciju, Đedović je podsetila da kompanija Ziđin majning jedan od stubova saradnje Republike Srbije I NR Kine i naglasila da današnjim Memorandumima počinje i nova era još boljih odnosa, koji se zasnivaju pre svega na prijateljskim odnosima dvojice predsednika Aleksandra Vučića I Si Đinpinga. Đedović je pozvala i druge kompanije iz NR Kine da ulažu u Srbiji i podsetila da je Srbija stekla reputaciju "zvezde u usponu" u svetu stranih direktnih investicija, jer su od 2012. do 2022. godine uvećane za više od četiri puta, sa milijardu na 4,4 milijarde dolara. Takođe, podsetila je da Republika Srbija i sada u uslovima svetske krize nastavlja trend privrednog rasta, uprkos usporavanju evropske privrede. "Reputaciju smo stekli zahvaljujući izvanrednim ekonomskim rezultatima, koji se ogledaju u stabilnom privrednom rastu, smanjenju nezaposlenosti, stalnom unapređenju uslova poslovanja. Imajući u vidu izazove energetske tranzicije, energetske krize, potrebe za novim proizvodnim kapacitetima i rastuće potrebe za mineralnim sirovinama, očekujemo da energetika o rudarstvo budu jedan od pokretača privrednog rasta i razvoja Srbije u narednoj deceniji", navela je ministarka. Dodala je da je za ostvarenje civlljeva održivog razvoja Srbiji potrebno oko 15 milijardi evra investicija u energetiku, pre svega u obnovljive izvore energije, reverzibilne hidroelektrane i gasne elektrane, kao i značajna ulaganja razvoj prenosne i distributivne mreže i gradnju gasnih interkonektora ka susednim državama. "Rudarstvo je sektor koji prednjači u rastu industrijske proizvodnje u Srbiji i beleži rast od 22% u 2022. godini u odnosu na 2021, čemu je u značajnoj meri doprinela i kompanija "Ziđin" koja zapošljava oko 7.700 ljudi u našoj zemlji. Srbija je bogata nekim od kritičnih minerala, što predstavlja jedinstvenu priliku u 21. veku, a naš cilj je da mineralno bogatstvo koje imamo se koristimo na racionalan, odgovoran, ekasan i održiv način, zarad budućih generacija", rekla je Đedović Handanović. Tokom posete Kini, ministarka će obići i rudnik i topionicu kompanije "Ziđin majning" u gradu Šanghang Kounti.

(Kurir.rs)