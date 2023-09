DA LI BI PREŠLI NA ALTERNATIVNE CIGARETE AKO NE MOŽETE OSTAVITI PUŠENJE? OLCZAK: Ovi proizvodi smanjuju rizik, ali NISU BEZ NJEGA

Fabrika u Nišu će jednog dana potpuno preći na proizvode koji podržavaju viziju da "Filip Moris" postane kompanija bez duvanskog dima, rekao je za našu televiziju CEO Jacek Olczak.

Naglasio je da je ovo sjajan dan za njihovu kompaniju nakon 20 godina poslovanja u Nišu. Ulagaće u nesagorevajuće duvanske proizvode koji će u početku biti namenjeni izvozu, a kasnije će biti plasirani i na srpskom tržištu.

- Ovo je sjajan dan za nas. Ne samo da obeležavamo 20 godina sjajnog poslovanja u Nišu, već sada prelazimo i na proizvodnju novih proizvoda, koji zagrevaju, a ne sagorevaju duvan. To su proizvodi koji postaju sve zastupljeniji na mnogim tržištima. Tako će na početku niški proizvodi biti namenjeni izvozu, a ta verzija proizvoda će biti lansirana pored uobičajene ponude i na srpskom tržištu. Nadamo se da ćemo jednog dana videti Niš kao fabriku koja će se potpuno okrenuti proizvodima bez duvanskog dima. Mislim da je to sjajno, ne samo za perspektivu moje kompanije, već i što je još važnije za pušače i društvo, kako bi smo problem pušenja rešili u potpunosti - rekao je Olczak.

Olczak je potom otkrio zašto je izabrao Srbiju za ovakvu vrstu investicije, budući da je poznata po visokom procentu pušača.

- Važnije je ulagati u mesta kao što je Srbija u kojima ima toliko pušača. Neko mora da krene i pokuša da reši problem. Mi se ovim bavimo i znamo da pušači treba da prestanu da puše, ali znamo i da je realnost takva da uprkos svim javnim zdravstvenim politikama i merama pušači nastavljaju da puše. Dakle živimo u vremenu u kom nauka i tehnologija omogućavaju da se značajno smanji rizik od ovih proizvoda, značajno smanji njihova štetnost i toksini koji postoje u duvanskom dimu. Dakle, Srbija ima visoku izloženost duvanskom dimu u poređenju sa drugim zemljama, zbog čega još više treba da postoji inicijativa da investiramo i podstičemo pušače da razmisle i ostave cigarete - rekao je Olczak.

Ispričao je i kako se može smanjiti broj pušača na državnom nivou.

- Sa jedne strane politika države o regulisanju tržišta tradicionalnih cigareta bi trebalo da bude nastavljena. Govorimo o merama koje ohrabruju pušače da ostave pušenje. Napor da se smanji stopa pušenja u poslednjih 20 do 30 godina u državama koje nisu usvojile politiku smanjenje štetnosti od duvanskog dima je dala suprotne rezultate. Vidimo da je u nekim od tih država konzumiranje cigareta u porastu, ali sa druge strane imamo i drastično smanjenje stope pušenja tamo gde su pušačima bili ponuđeni alternativni proizvodi - rekao je Olczak i dodao:

- U Japanu to je više od trećine pušača tradicionalnih cigareta u poslednjih 9 godina. Nikada u istoriji mere javnih zdravstvenih ustanova u ovoj oblasti nisu imale tako značajne rezultate. U Švedskoj je konuzumacija običnih cigareta ispod 5 odsto što je sedam ili osam puta manje nego u Srbiji. Informacije o ovim proizvodima, kao i ohrabrivanje pušača da uzmu to u obzir može dovesti do toga da u kratkom vremenskom roku dođe do drastičnog pada stope pušenja.

Proizvodi bez duvanskog dima smanjuju rizik ali nisu bez rizika. Olczak je otkrio da li misli da će zdravstvene ustanove prihvatiti i preporučiti to rešenje.

- Oko toga se vodi najveća debata danas. Imate jednu stranu koja nažalost dolazi od Svetske zdravstvene organizacije i organa kontrole duvana koji pokušavaju da kažu da su ovi proizvodi isti, ignorišući činjenicu da postoje naučni dokazi da su ovi proizvodi bolji od cigareta. Oni nisu bez rizika ali su smanjili izloženost duvanskom dimu. Ovo je bolja opcija, a možemo raditi na značajnom smanjenju štete tako što ćemo nuditi nešto što je manje zlo. Ako ne dozvolimo ovim proizvodima da nađu svoje mesto na tržištu pušači će nastaviti sa pušenjem cigareta i uvek kažem "razmišljajte o posledicama" - rekao je Olczak.

