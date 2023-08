"LEPO ZVUČI, ALI GRAĐANI NE RAZUMEJU" Ekonomski stručnjak analizira najavu novog poskupljenja struje i najjeftinije cene u regionu

Struja ponovo poskupljuje pre Nove godine, najavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović. Naglasila je i da je za socijalno ugrožene građane obezbeđeno tri i po puta više sredstava u budžetu da bi, kada dođe do povećanja cena struje i gasa, mogli da ostvare popust.

Ministarka Đedović je istakla da je Srbija što se tiče energenata spremna i za ovu zimu i da ima dovoljno rezervi i ako bi došlo do nečeg nepredviđenog, kako bi građani i privreda mogli da se osećaju sigurno. Cilj Srbije je, kako kaže, da ima najnižu ili među najnižim cenama struje i gasa u regionu. Upravo zato se Vlada trudila da cene prošle godine rastu što je manje moguće, bez obzira na situaciju u regionu i Evropi.

Prof. Bojan Dimitrijević, ekonomski stručnjak, gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije gde se komentarisao je ovu najavu.

- Ovde imaju 2 zanimljive stvari. Najavljuje se poskupljenje cene struje, a tvrdi se da ćemo imati najnižu cenu u regionu. To je strateški cilj i to lepo politički zvuči, ali mislim da to naši građani ne razumeju. Ako ćemo zaista biti najiskreniji, onda treba reći nekoliko stvari. Mi smo zaista imali nisku cenu, pogotovo za privredu - rekao je Dimitrijević i dodao:

02:21 EVO ZAŠTO ĆETE ZA KOJI MESEC PLAĆATI VEĆU CENU STRUJU! Ekonomski stručnjak tvrdi: Novac će otići SAMO U OVOM SMERU

- Naravno to je bila jedna korparativna prednost, međutim, to stvara probleme EPS-u i činjenica je da su njemu potrebna značajna investiciona sredstva. Neko to procenjuje na sumu od 12 do 15 milijardi dolara. Praktično nema drugog rešenja da se ta sredstva prikupe, nego od povećanja cene struje. Da se prikupi dovoljno sredstava za investicije jer je EPS kapitalno intenzivna grana i traži velika sredstva. To je verovatno bio i jedan od razloga zašto je došlo do smene rukovodstva.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs