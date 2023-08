INDIJA ZABRANILA IZVOZ PIRINČA! Koliko će NOVA KRIZA pogoditi Srbiju? Stručnjak objašnjava: OVE države će najviše osetiti probleme

Preti li svetu nestašica hrane? To je glavno pitanje nakon što su cene pirinča drastično porasle, a nakon što je Indija zabranila njegov izvoz van svojih granica.

Indija se za takvu meru odlučila jer su jake monsunske kiše smanjile rod, pa je povećala cenu za tri odsto.

Ova odluka je donela bojazan od dalje nestabilnosti na svetskom tržištu hrane. Posebno zato što dolazi u trenutku kada se na berzama hrane situacija ponovo zahuktava otkako je Rusija odlučila da izađe iz Crnomorskog sporazuma o žitu.

Stručnjak koji je približio ovu temu gostujući na Kurir televiziji bio je pomoćnik direktora Sektora za strateške analize, usluge i internacionalizaciju Privredne komore Srbije Bojan Stanić.

Rekao je da Indija blokirala izvoz kako usled nestašice ne bi poremetila svoju ekonomiju.

- Prvo, dovoljno se hrane proizvodu u svetu za potrebe celog stanovništva. Međutim, u smislu raspodele i dostupnosti, pogotovo za zemlje koje imaju manjak hrane, je svakako problematičan kada imate ovakve blokade poput pirinča. Ona je imala unutrašnje probleme koji su bili posledicom klimatskih uslova i samim tim su odlučili, kako bi uticali na stabilizaciju internih cena da ograniče, odnosno zabrane deo izvoza pirinča - započeo je Stanić, pa se osvrnuo da li će to uticati na Srbiju:

- To ne utiče direktno na privredu Srbije jer naša potrošačka kultura nije primarno orijentisana na pirinač, to je pre svega problem za zemlje Azije. Kada govorimo da je manja mogućnost da dođete do pirinča, ali uvek postoje zamene za njega, poput pšenice, pasulja ili nešto tako. Sve to opada, recimo kukuruz, pšeniča, a bitno je istaći da Srbija proizvodi dovoljno za svoje potrebem, a još imamo i za izvoz.

