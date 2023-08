KAKO DA UVEZETE AUTOMOBIL IZ AMERIKE? Mladen Radulović: Ljudi su dosad sami vršili prepravke i UŠTEDELI DO 10.000 dolara (VIDEO)

Izmena zakona o bezbednost saobraćaja otvorila je vrata za uvoz i registraciju vozila iz Amerike, koja su u nemalom broju slučajeva jeftinija i do 25 odsto.

S obzirom da ova vozila ne ispunjavaju važeće standarde u Evropi, vozila će morati da prođu određene prepravke pre nego što uopšte budu mogla da se registruju u Srbiji.

Ova pravila neće se primenjivati na vozila od istorijskog značaja, kao što su oldtajmeri i vozila za sportska takmičenja.

foto: Zorana Jevtić

O ovoj temi pričao je gost jutarnjeg programa, urednik portala Kurir.rs Mladen Radulović.

Prvo je rekao da se američki standard za auto nije podudara sa onim evropskim.

- Nisu mogli da pređu tehnički pregled jer po pravilima EU novi auto, koji se uvozi, može da se prodaje tek kada se homologuje kod zvaničnih državnih organa. Auto iz Amerike je napravljen po drugim standardima, a zakon to nije dozvoljavao, onda su vlasnici sami prepravljali auto i podredili ga standardima naše zemlje. To su pre svega, granični prelazi za izduvni sistem, odnosno za emitovanje štetnih gasova, zatim sistemi aktivne i pasivne bezbednosti, svetla koja se u Americi prave simetrična, dok su u Evropi drugi standardi.

01:02 OVO JE PREDLOG ZA ZAKON O UVOZU AUTOMOBILA IZ AMERIKE! Radulović: Ljudi su dosad sami vršili prepravke i UŠTEDELI DO 10.000 dolara

Potom je rekao da zakon još nije usvojen:

- Čovek je morao da uloži velike pare i da da dobru sumu novca da se taj auto homologuje, to je bilo oko 500-600 evra. Zbog razlike evra i dolara, čovek je mogao da izračuna koliko bi uštedeo ako kupi auto u Americi, pa bi sa svim ovim popravkama i homologacijom uštedeo 5.000 - 10.000 dolara, ali je sve to u zavisnosti od modela automobila. Ovaj zakon još nije usvojen, to je samo predlog. Mislim da će konkretno ta priča o uvozu iz Amerike i Kine biti usvojena.

