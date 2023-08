"DALA BIH TI 500 EVRA SAMO DA NE DOLAZIŠ": Tražila smeštaj za prijateljicu i sebe blizu mora, Hrvati OSULI PALJBU, a ovo je RAZLOG

U Fejsbuk grupi "Apartmani Hrvatska 2023. Tražim/nudim (iznajmljivanje)" pojavio se oglas u kom žena traži kuću na osami u blizini mora, sa laganim ulazom u more, terasu sa cvećem i da nema gužve na plaži, a sve po ceni do 500 evra.

Oglas je Večernji list preneo u celosti.

- Tražim smještaj za sebe i za prijateljicu u nekom lepom smeštaju, 23.08 do 5.9 uz more sa privatnom terasom gde možemo svirati violinu da ne smetamo drugim gostima i sa pogledom na more. Želimo terasu sa cvećem, a ne starim gvožđem pobacanim okolo, što nas je prošle godine dočekalo. Po mogućnosti odmah uz more da nema stepenica i da je lagan ulaz u more. More mora biti čisto i na plaži da nema gužve. Parking je obavezan za jedan automobil i da je bezbedan, po mogućnosti garaža. Cena do 500 evra, jer je bolje da dobijete nešto nego da vam stoji prazno - napisala je.

Ispod oglasa zaređao se niz komentara, "Ja bih tebi dala 500 evra samo da ne dolaziš", napisala je jedna korisnica.

- Nije problem u tome što tražite, verovatno negde i postoji, ali način na koji tražite je i više nego odbojan i bahat. Možda biste da promenite pristup i uspeli. Srećno i lep pozdrav - poručila je druga.

- Da sam hleba gladna ne bih vam iznajmila samo zbog vaše arogancije. Može vas sram biti da tražite apartman sa tim uslovima po toj ceni - pisali su.

