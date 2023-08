KAKO ĆE IZGLEDATI NACIONALNI STADION U SURČINU: Beton, čelik, staklo, zelena fasada za 52.000 gledalaca! Neće imati pokretni krov

Mesecima se prave pristupne saobraćajnice, dovlači kamen za tampon zonu – najpre za izgradnju nacionalnog stadiona nadomak Surčina. Odmaklo je i projektovanje. Prema planu svetskog arhitekte Marka Femvika očekuje se da će projekat biti gotov do proleća, kada počinje i izgradnja.

foto: Ministarstvo finansija

"Stadion je kružni, ima pravilnu kružnu formu, 52.000 mesta za sedenje. Biće delimično pokriven, znači tribine će uglavnom biti pokrivene, ali ovaj središnji deo će biti otvoren. Znači neće biti pokretni krov, ali to je jedno jako lepo arhitektonsko rešenje", navodi Boban Veličković, šef tima za nadzor projekta.

foto: Printscreen RTS

Na licu mesta i na prezentacijama vidljiva je veličina celog kompleksa i posebno stadiona. Gradiće se po zahtevima vodećih fudbalskih federacija, bez atletske staze koja je predviđena za olimpijske stadione.

foto: Ministarstvo finansija

Da bi se ostvarila prisnost navijača i igrača, odnosno postigao medijski spektakl, publika je bliže terenu, a završna obrada može biti skromna ili vrlo bogata, kaže Boban Veličković

foto: Printscreen RTS

"Naš stadion će biti nešto što je, kako da kažem, srednje, ali će biti veoma lep i sigurno u ovom trenutku jedan od najlepših u Evropi kada ga budemo završili. Beton, čelik, staklo, zelena fasada", navodi Veličković.

Gradski menadžer Miroslav Čučković ističe da beogradske elektrane moraju da naprave veliko energetsko postrojenje sa sistemom i za hlađenje i za grejanje.

"Naša direkcija će napraviti kanalizacioni vodovodni sistem do ove tačke kako bi napojili ovaj prostor zdravom pitkom vodom i odveli sve otpadne vode", naveo je Čučković.

foto: Printscreen RTS

Projektanti, izvođači i gradska uprava, od najvišeg rukovodstva dobili su precizne zadatke, odnosno rokove. Biće i novca, kaže gradski menadžer.

Korak ka izgradnji pruge do Obrenovca

Do kraja godine usvojiće se i generalni plan šinskih vozila, kako bi mogla da se gradi pruga od Prokopa do aerodroma, odatle do stadiona i dalje do Obrenovca. I još jedna obaveza za grad – još jedna petlja nedaleko od one koja je nedavno povezala Bežaniju sa auto-putem Miloš Veliki.

Expo 2027 foto: Privatna Arhiva

"Na 800 metara od nje, prema Ostružnici, odnosno prema Savi, napravićemo još jednu veliku petlju koja će saobraćajno napajati i nacionalni stadion i prostor EXPO-a. Takođe, imaćemo i jednu industrijsku prugu kao jedno malo parče kako bi eksponati u budućnosti mogli da stižu na EXPO, kao i automobili, sve ono što je neophodno da bi te naše izložbe bile vrlo kvalitetne", ističe Čučković.

Opravdano je da će uz stadion i novi sajamski kompleks nići i novo stambeno naselje, prihvatljivo za mlade bračne parove. Time se rasterećuje centar Beograda, a auto-put za zapadnu Srbiju posle samo nekoliko godina doprineo je da periferna naselja ne budu kraj, već početak Beograda.

