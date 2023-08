VLADIMIR LUČIĆ U SEVERNOJ MITROVICI: Odluka Agencije iz Prištine pravno neutemeljena, MTS će nastaviti sa radom

Generalni direktor “Telekom Srbija” Vladimir Lučić obišao je danas poslovnicu "MTS d.o.o." u Severnoj Mitrovici odakle je poručio da će se svim pravnim sredstvima boriti za nesmetan rad firme na prostoru Kosova i Metohije i da je poslednja odluka Agencije za registrovanje poslovanja iz Prištine potpuno pravno neutemeljena, uz najavu da su ciljevi da se u budućnosti radi na proširenju rada kompanije na čitavu teritoriju Kosova i Metohije.

Lučić je rekao da je potpuno zadovoljan poslovanjem koje firma “MTS d.o.o.” ostvaruje na prostoru Kosova, da njihov rad nije ugrožen ni na koji način i današnjom posetom želi da da podršku svim radnicima na Kosovu.

"Došao sam da dam podršku zaposlenima, koji uspešno ovde rade. Imamo preko 250 zaposlenih i ova kompanija svake godine beleži sve veći prihod i broj korisnika i ponosni smo na njeno poslovanje. Rezultat dobrog poslovanja je nova zgrada u Kosovskoj Mitrovici kao i zgrada u Gračanici. Moram da primetim da poslednjih meseci s ovom vlasti u Prištini jača i pritisak na našu kompaniju. Naša kompanija je formirana na osnovu Briselskog sporazuma i umesto da bude primer kako može uspešno da posluje i dobre primene Briselskog sporazuma. Sada imamo kršenje tog sporazuma i papir koji smo dobili koji je apsurdan i besmislen i ubeđeni smo da nam je greškom poslat.

- Prištinske vlasti su bile u akciji protiv Klana Kosovo i tu akciju hoće da zamagle sa drugim firmama jer su u našoj firmi odgovorna lica sa dokumentima koje su izdale vlasti u Prištini. Razlog za gašenje firme koji su oni naveli da jedan menadžer ima pasoš na kome piše Republika Srbija je besmislen, da je nama bilo teško da objasnimo šta se tu u stvari desilo. Žalili smo se svim ambasadama u Prištini, Beogradu i Briselu. Sigurni smo da će uvideti grešku i posledice i da će na našu žalbu odgovoriti pozitivno, a ako ne onda ćemo sudski oboriti odluku. Svakako ćemo pobediti - ističe Lučić.

Podršku je uputio radnicima a korisnicima poručio da će nastaviti da pružaju usluge, kao i da ovo nije prvi pritisak sa kojim s susreću.

- Mi imamo dovoljno snage da se odupremo i nastavićemo da radimo i na ovoj teritoriji kao što radimo u 10 evropskih zemalja. Retka smo firma koja u svih šest bivših zemalja posluje veoma uspešno - rekao je Lučić.

Dodaje da je i ovo više politički pritisak kojem će uspeti da se odupru kada se svede na pravni deo.

- Probaćemo prvo da se obratimo lokalnom sudu, ne bih ovim vlastima preporučio da idemo na arbitražu i tražimo naknadu štetet koja bi bila velika. U Briselskom sporazumu jasno je definisano naše poslovanje, a vlasti u Prištini su to prihvaltile i to piše u registrima. Mi sve to puštujemo i potpuno nije normalno da dobijemo neki papir da se gasimo. Ne mogu da zamislim nijedan scenario osim da će nam se prihvatiti žalba - rekao je Lučić.

Kaže da ako bi neko na silu bespravno i nelegalno pokušao da spreči poslovanje MTS-a to bi značilo naknadu štete ogromnih razmera na međunardnom sudu.

- Država Srbija nama uvek pruža podršku i ovog puta su aktivno uključeni kao i Petar Petković i radimo sve sinhrono sa državom. Mislim da ćemo problem uspešno rešiti. Kada je došla nova vlast u Prištini kontinuirano vrši pititsak na nas. Telekom Srbija će uvek stajati iza svojih zaposlenih i poruka im je da budu sigurni da ćemo rešiti problem i biti broj jedan i širiti se, a korisnicam poručujem da će nas još dugo gledati na ovoj teritoriji - poručio je Lučić.

(Kurir.rs)