LESKOVAC ZAPLENIO SVE MAŠINE DŽINSIJA: Rok za ispaltu dugovanja do kraja avgusta

Grad Leskovac zaplenio je celokupna sredstva za rad propalog lokalnog pogona turske tekstilne firme "Džinsi", izjavio je danas gradonačelnik Goran Cvetanović.

Ddao je da će, ako zatreba, zapleniti i objekat u vlasništvu te fabrike, gde je nekada bio "Srbolek".

On je kazao da je rok da "Džinsi" isplati sva svoja dugovanja do kraja avgusta, a ukoliko to ne učini sve će biti prodato.

"Prvo će biti namireni bivši radnici te fabrike, iako zarade nisu u ingerenciji lokalne samouprave", kazao je Cvetanović.

Italijanska kompanija "Aunde" koja se uselila u prostorije "Džinisija", počela je juče probni rad.

Njen generalni direktor Anino De Venecija je danas kazao ;da su krenuli sa 40 radnika i da će, na inicijativu gradonačelnika Leskovca, zaposliti sve žene koje su radile u turskoj fabrici, a bile su na porodiljskom bolovanju.

Kurir.rs/Beta