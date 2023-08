KO ĆE MOĆI ZA VOLAN AUTOBUSA POSLE IZMENA ZAKONA? Evo kako će se polagati za šofera, blaži kriterijumi važiće za OVE vozače

Vozačku dozvolu za kategoriju C i C1 (kamione) i D i D1 (autobuse) moći će da dobiju i oni vozači koji imaju samo probnu dozvolu za automobil (kategorija B), predviđeno je izmenama Zakona o bezbednosti saobraćaja koje je Vlada Srbije usvojila. Do sada su dozvolu za upravljenje autobusima mogli da dobiju samo vozači koji su imali dokument za C1 (kamioni od 3,5 do 7,5 tona) najmanje dve godine. To znači da su morali prvo da polože za automobil, da im prođe period probe, godinu dana za srednjoškolce koji se školuju za vozače i dve ili više godina za ostale, da onda polažu za C i da tek nakon dve godine dobiju mogućnost da voze autobus.

KOLIKO VAŽI PROBNA DOZVOLA Probnu vozačku dozvolu dobijaju svi koji su prvi put položili vozački ispit za A i B kategorije. Ona važi dve godine za one koji su položili vozački ispit sa navršenih 19 godina, a za one koji su položili ranije, probna dozvola važi do njihove 21. godine. Izuzetak su jedino učenici srednjih škola koji se školuju za vozače i koji su položili vozački ispit za kamione (C i CE kategorija) i njima probna vozačka dozvola traje jednu godinu.

Izmenama zakona je predviđeno i da ograničenja koja se odnose na vozače sa probnom dozvolom ne važe za vozače Ministarstva unutrašnjih poslova, Vojske Srije i službi bezbednosti.

Vozači koji imaju probnu dozvolu ne smeju da voze između 23.00 i 6.00, ne smeju da upravljaju vozilom čiji je motor jači od 80kW (108 konjskih snaga), moraju da se kreću brzinom koja je 90 odsto od dozvoljene brzine i najviše 110 kilometara na čas na autoputu i 90 kilometara na čas na motoputu. Takođe, osim što ne smeju da razgovaraju telefonom za vreme vožnje, ne smeju ni da koriste druge uređaje za komunikaciju koji ne zahtevaju korišćenje ruku, kao što je blutut povezivanje automobila i telefona.

UGROŽENA BEZBEDNOST Zbog nedostatka ovih vozača, ugrožena je i bezbednost saobraćaja, jer, kako selekcija nije moguća, angažuju se svi raspoloživi kadrovi i dovoljno je samo da imaju dozvolu za D kategoriju, piše u obrazloženju.

Razlog za olakšane uslove za dobijanje dozvola za kamione i autobuse je što postoji konstantan nedostatak kvalifikovanih kadrova, piše u obrazloženju zakona. Takođe, prosečna starost vozača je blizu 55 godina jer se veliki broj mladih profesionalnih vozača opredeljuje za rad u drugim zemljama, gde takođe postoji potreba za ovim kadrom, a uslovi su znatno povoljniji, navela je Nova ekonomija. Problem postoji i u prevozu putnika i robe, a naročito je postao značajan od početka 2019. godine kada je postalo izvesno da će vozači moći lakše da odlaze u zemlje u EU.

