KO JE HRVATSKI BIZNISMEN KOJI JE UMRO NA PLAŽI? Peške gonili stoku za klanje, pa izgradili najveće biznis carstvo!

Ivica Pivac, diplomirani agronom i predsednik Grupe Pivac, iznenada je preminuo juče u 71. godini, javili su hrvatski mediji. Ovaj hrvatski biznismen iza sebe je ostavio izuzetno razvijen biznis, Mesnu industriju Pivac. Zajedno sa bratom držali su oko 250 maloprodajnih lokala širom Hrvatske, a kako se kompanija sama hvalila imali su godišnje prihode i do 500 miliona evra.

Priča o Mesnoj industriji Pivac započela je u gradiću Vrgorcu u Dalmatinskoj zagori 1952. godine. Kompanija je, kako se navodi na njenim internet stranicama, počela kao mala porodična firma, a s godinama je izrasla u jednu od vodećih mesnih industrija u Hrvatskoj.

U tom tipičnom, gotovo napuštenom mestu Dalmatinske zagore, osim prazne rodne kuće, braća Pivac još imaju veliku sušaru za pršute u kojoj rade meštani iz okolnih sela, piše Večernji list.

Osnivač porodice Ante Pivac, deda danas poznatih preduzetnika, nakon Drugog svetskog rata počeo se baviti mesarskim zanatom u Zavojanima, i to je bila komercijalna trgovina na pomalo primitivan način. Kupili bi tele ili kravu od komšija, uveče bi zaklali životinju, ujutro bi rasekli meso i tako sveže prodavali budući da nije bilo frižidera koji bi mogli da očuvaju meso.

Kako je Ante Pivac bio slabog zdravlja, trebala mu je pomoć. Njegov sin Milenko Pivac, rođen 1925, otac poznate braće Pivac, bio je daleko u Mariboru gde je kao podoficir radio u JNA. On je kao 18-godišnjak otišao je u partizane, sudelovao je u bitci na Sutjesci u kojoj je i ranjen.

Stoku kupovali po selima

Nakon rata Milenko Pivac služio je vojsku u JNA u Mariboru, a kako je brzo shvatio da ne želi da gradi vojnu karijeru, a nije mogao da je izgradi jer niti je bio školovan niti je bio član SKJ, vratio se u Zavojane i pomagao ocu mesaru.

- Milenko se 1952. vratio u Vrgorac sa ženom Milom, venčali su se nekoliko godina ranije. Njihov najstariji sin Ante, zvani Tonći, rođen je u Sloveniji 1949. - kaže Marko Pivac. Nakon povratka iz Maribora Milenko je, sa ženom Milom, majkom poznate braće, obrt preselio u Vrgorac gde je bilo više ljudi, veća potreba za mesom i bolja zarada.

- Stoku su, kupovali uglavnom po selima i na pijaci sredom. Pešice su iz Imotskog pred sobom gonili stoku. Kasnije, kad je Milenkov najstariji sin Tonči završio srednju trgovačku školu u Makarskoj, polako je preuzeo porodični biznis jer otac Milenko više nije mogao raditi - kaže sused i rođak Ante Pivac, piše Večerni list.

- Kako nisu imali kamiona, ja sam im svojim kamiončićem prevozio po dve-tri krave koje bi kupili u Imotskom ili na godišnjim sajmovima u okolnim mestima za Sv. Anu i Sv. Bartola. Znali su dogoniti stoku iz Duvna pešice - priseća se Marko Pivac.

- Tonči bi sam klao životinje. Uveče bi zaklao jedno tele ili kravu, izvadio bi drob i ostavio da se meso hladi. Pre zore odrao bi životinju, rasekao je i odvezao u mesaru tako da ima šta da prodaje - priseća se Marko Pivac.

POČELI SA JEDNIM DVOTONCEM Sagovornik dalje priča da kada je Tonči, najstariji od sinova, 70-ih godina po povratku iz JNA kupio kamiončić, "dvotonac", Pivcima je bilo lakše poslovati. Polako su napredovali i počeli kupovati veće i moćnije kamione za prijevoz stoke, najprije "dajca" pa kamion koji su kolokvijalno zvali "stočar". Tako su se počeli polako širiti. Sedamdesetih godina prošlog veka Tonči Pivac, najstariji od braće, potpuno je preuzeo poslovanje porodičnog biznisa.

Vremenom je stasao i Ivica Pivac, mlađi Tončijev brat.

- Ivica je završio fakultet, agronomiju, nakon čega je radio u vinariji u Vrgorcu, no onda je dao otkaz i priključio se bratu. Uzgajao je po nekoliko stotina svinja, od početka do kraja, od rođenja do klanice - kaže Marko Pivac.

Posle se braći priključio i najmlađi brat Neno.

- Neno zna da nanjuši neke stvari što se tiče nabave, dobar je ekonomista, postao je glavni za nabavku robe. Njih trojica braće skladno su radila. Njihova majka Mila držala ih je na okupu i davala im savete, ona je bila rođeni ekonomista. Mila je sama počela hraniti po 10-20 svinja da bi u svojoj mesari prodavali svoje meso - kaže sagovornik.

Milenko, otac braće Pivac, prema priči Marka Pivca, bio je ljudina i jako socijalno osetljiv.

- Milenko je pred Božić uvek siromašnim porodicama sa puno dece slao svoje proizvode, po svinjsi but, uvek je davao siromašnima. I njegovi su sinovi takvi, ali na drugi način - uveren je Marko Pivac.

Posao koji je braću Pivac lansirao u visoke preduzetničke vode

Prema rečima Ivice Pivca, prvi ozbiljan posao, koji je braću Pivac "lansirao" u visoke preduzetničke vode je napravljen sredinom 80-ih prošlog veka kad su braća kao zanatlije otvorili šest mesara u Makarskoj i Vrgorcu.

Firmu su posle registrovali 1990, prema zakonu Ante Markovića. Komšija i prijatelj porodice Marko Pivac kaže da je porodica i pre rata imala nešto ušteđevine, takozvanu staru štednju koja je bila blokirana. Ta stara štednja mogla se uložiti, ali nije se mogla pretvoriti u gotovinu. Od nje su Pivci kupili celu stočnu farmu u Pitomači, zajedno sa zemljom.

Osim stare devizne štednje, braću je "digao" i uvoz svežeg mesa

- Oni su najpre nabavljali meso iz uvoza preko nekih drugih, ali onda su sklopili ugovore i počeli uvoziti direktno. Preuzeli su uvoz i sada snabdevaju trgovačke lance mesnim proizvodima - objasnio je Marko Pivac i dodao da je u takvim poslovima najveštiji najmlađi brat Neno.

Sposobnim se pokazao i Miljenko Pivac, sin najstarijeg brata, pokojnog Tončija, koji je nasledio očev deo kompanije i preuzeo važan deo poslovanja mesne industrije Pivac. Milenko Pivac, rođen 1979., vrstan je menedžer, govori nekoliko stranih jezika.

Najbolji poslovni potez preuzimanje Kraša

Preuzimanje poznate kompanije Kraš, prema rečima Marka Pivca, tu dugoročnu igru Pivci su odigrali vrlo pametno.

- Pokojni Tonći, najstariji od braće Pivac, meni je govorio da su oni odavno imali deonice u Krašu, ali dividendu nikada nisu dizali, pretvarali su je u deonice i tako je njihov udeo u vlasništvu Kraša stalno rastao - otkrio je Marko Pivac.

Naglasio je veliku ulogu najstarijeg od braće, pokojnog Tončija. Kako kaže uprkos tome što je bio lošeg zdravlja poslednjih 10-15 godina, on je bio toliko u poslu da je i jako bolestan želio sve pratiti.

- Braća su ga htela zaštititi od posla, penzionisati, ali on nije mogao bez toga. Kad su pre 20-ak godina počeli graditi sušaru pršuta u Zavojanima,često bi dolazio i raspitivao se o tome kako napreduju radovi, sve je hteoda zna i vidi - kazao je Marko Pivac i dodao da su braća Pivac s partnerima gradila i stanove za tržište u Makarskoj i Solinu. Vlasnici su i nekih hotela.

Grupa Pivac danas je vodeći proizvođač, prerađivač ali i uvoznik mesa u Hrvatskoj. Imaju dve velike farme bikova u Pitomači i Karlovcu.

