INSAJDERSKIM TRGOVANJEM UKRALI 30 MILIONA DOLARA: Bivši radnik "Fajzera" odao podatke o anati-kovid leku! "To je karta za zatvor!"

Američki državni tužioci podigli su optužnice protiv bivšeg radnika kompanije "Fajzer" (Pfizer), šefa policije savezne države Masačusets, bivšeg direktora jedne farmaceutske kompanije, kao i investitora u medijsku kompaniju Donalda Trampa u više odvojenih slučajeva insajderskog trgovanja, odnosno, zbog zloupotrebe poverljivih informacija za trgovinu na berzi, u sklopu široke akcije protiv navodne korupcije na javnim tržištima.

Kancelarija državnog tužioca na Menhetnu optužila je 10 osoba za prevaru s hartijama od vrednosti i druga krivična dela, u kojima je, kako se navodi, trgovanjem poverljivim informacijama ukradeno ukupno 30 miliona dolara.

U povezanim slučajevima protiv istih osoba tužbe je u četvrtak podnela i američka Komisija za hartije od vrednosti i berzu (Securities and Exchange Commission, SEC).

Postkovid afera

Državno tužilaštvo i SEC tvrde da je jedan bivši zaposleni u kompaniji "Fajzer", koji je bio upoznat s poverljivim podacima iz kliničkog ispitivanja pakslovida, antivirusnog leka protiv kovida 19, kupio kratkoročne kupovne "call" opcije za akcije te kompanije pre nego što su rezultati objavljeni javnosti u novembru 2021. godine, kao i da je isto to savetovao prijatelju, koji je takođe trgovao na osnovu poverljivih informacija od materijalnog značaja.

Već narednog dana, po objavljivanju vesti, cena akcija "Fajzera" porasla je za više od 10 odsto, što je najveći dnevni skok akcija te kompanije u više od jedne decenije.

Amit Dagar, bivši vođa tima za statističko programiranje u "Fajzeru", i njegov prijatelj Atul Bivapurkar (Atul Bhiwapurkar) uhapšeni su u četvrtak ujutru. Tužilaštvo tvrdi da su od ovih transakcija zaradili skoro 350.000 dolara.

Dagarov advokat Patrik Smit (Patrick Smith) izjavio je da njegov klijent negira optužbe.

- Niko u "Fajzeru" nikada nije rekao gospodinu Dagaru, koji je bio na "slepoj" strani, rezultate ispitivanja pakslovida - dodao je on.

"Slepa" strana je deo kliničkog ispitivanja u kojem učesnici nemaju informacije o tome da li dobijaju placebo ili lek čije se dejstvo ispituje. Bivapurkarov advokat nije odgovorio na zahteve za komentar.

U svojoj izjavi "Fajzer" tvrdi da njihov navodni postupak predstavlja "kršenje politike kompanije" i dodaje da kompanija "sarađuje s državnim istražiteljima".

Skupi pokloni

U odvojenom slučaju, američki državni tužioci su optužili Džordana Medoua (Jordan Meadow), brokera iz Njujorka, za korišćenje insajderskih informacija iz jedne neidentifikovane velike investicione banke iz istog grada "za ostvarivanje više miliona dolara nelegalnog profita trgovinom akcija u svoje ime i u ime svojih klijenata".

Medou je davao skupe poklone, uključujući i ručni sat marke "roleks", svom prijatelju Stivenu Tešeri (Steven Teixeira), a zauzvrat dobijao informacije o planiranim korporativnim akvizicijama, koje su preuzimane s laptopa Tešerine devojke, tada izvršne asistentkinje u toj investicionoj banci, navode tužioci.

Tešera je 2021. godine kupio "call" opcije nakon što je saznao da gejming kompanija "Pen nešenel" (Penn National) namerava da preuzme kanadsku medijsku kompaniju "Skor" (Score), čijim se akcijama trguje na berzi, za približno 2,2 milijarde dolara, navode tužioci.

Godinu dana kasnije saznao je da je kompanija iz oblasti računarstva u oblaku "Vi-em-ver" (Vmware) na meti akvizicije. Tešera je trgovao tim informacijama, priznao je krivicu i pristao da sarađuje s tužilaštvom. Navodno je ta saznanja podelio s Medouom, koji ih zatim podelio sa svojim saradnicima, tvrde tužioci.

Grupa za koju radi Medou ostvarila je ukupan profit od preko pet miliona dolara nakon što je vest o "Pen nešenelovom" preuzimanju druge kompanije objavljena 2021. godine, i dodatnih 100.000 dolara od trgovine akcijama kompanije "Vi-em-ver". Advokat koji zastupa Medoua nije odmah odgovorio na zahtev za komentar.

Spajanje farmaceuta

U odvojenoj akciji u četvrtak četiri muškarca su uhapšena zbog umešanosti u insajdersko trgovanje vredno 2,2 miliona dolara, vezano za spajanje dve farmaceutske kompanije 2020. godine.

Džozef Dupont (Joseph Dupont), u to vreme potpredsednik kompanije "Aleksion farmasjutikals" (Alexion Pharmaceuticals), sada u vlasništvu kompanije "Astra Zeneka" (AstraZeneca), podelio je svoje saznanje o predstojećoj akviziciji kompanije "Portola farmasjutikals" (Portola Pharmaceuticals) sa Šonom Kroninom (Shawn Cronin), svojim prijateljem iz detinjstva i policijskim narednikom u gradu Dajtonu, savezna država Masačusets, navodi tužilaštvo.

Kronin je u međuvremenu postao šef policije. Kronin je tu informaciju podelio s jednim prijateljem, koji ju je zatim prosledio drugom prijatelju, navodi tužilaštvo. Dupontov advokat je odbio da komentariše, dok advokat koji zastupa Kronina nije odmah odgovorio na zahtev za komentar.

Trampovi investitori

Regulatori i tužioci su podigli optužnice za insajdersko trgovanje i protiv tri investitora povezanih s jednom kompanijom za akviziciju posebne namene, koja je imala za cilj izlazak na berzu Trampove medijske kompanije, navodeći da su oni ostvarili preko 22 miliona dolara profita kupovinom akcija te kompanije nakon što su saznali za planiranu transakciju.

- Insajdersko trgovanje nije brz način da se dođe do novca - navodi se u saopštenju američkog državnog tužioca Dejmijana Vilijamsa (Damian Williams) i dodaje:

- To je varanje. To je loša opklada. To je karta za zatvor. Zato što moja kancelarija, tužilaštvo južnog distrikta Njujorka, posmatra.

