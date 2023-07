MARIJI RATA ZA STAMBENI KREDIT SKOČILA ZA 90 EVRA: Sada ponovo strahuje Naredni dani ključni za 150.000 ljudi

Centralne banke sveta ove nedelje ponovo odlučuju o daljem kursu monetarne politike, a ako je suditi po dosadašnjim najavama čelnika evropske i američke centralne banke, na pomolu je novo povećanje ključnih kamatnih stopa.

Ekonomisti i analitičari takođe ocenjuju da će kamate rasti bar još neko vreme, ali je ocena i da ono neće biti toliko "jako" kao do sada.

Najkasnije u sredu svoju odluku o daljem kretanju kamata doneće FED i procene su da bi to moglo da bude plus 0,25. Odmah potom oglasiće se i ECB, a posle ovog evropskog tela i Narodna banka Srbije. Ocena je i da kamate teško mogu u minus, ali i da je mala šansa da ostanu na istom niovu.

- Nezahvalno je licitarti sa brojevima, ali mislim da nismo došli do kraja. Kako u Americi, tako i što je važnije za dešavanja u našoj zemlji, šta radi ECB. Po nekim najavama i Kristin Lagard i drugih zvaničnika možemo da očekujemo još minimum 2 povećanja po 0,25 odsto tj. procenata referentne kamatne stope. Možda smo blizu kraja, ali nismo došli do samog kraja zida - rekao je Nikola Stakić, vanredni profesor sa Univerziteta Singidunum.

U slučaju da dođe do rasta kamatnih stopa treba očekivati i rast mesečnih rata, i to već od septembra i to u proseku za 10 do 20 evra. Ipak, ovde treba znati da rast zavisi od visine kredita, ukupne kamate i varijabilnog dela, roka otplate… Što je manje godina do kraja otplate manji je udeo kamate u mesečnoj rati, pa je tako i manje povećanje prilikom skoka euribora.

Poslednji dan juna bio je dan kada su banke usklađivale i tromesečni i šestomesečni euribor i tada su svih koji imaju stambene kredite dobili pismo sa uvećanom i kamatom i ratom i to u proseku od 20 do 80 evra.

U međuvremenu euribor je nastavio da raste i sad je na "tik" do 4 odsto. Šestomesečni euribor je na nivou od 3,9 odsto, što je 1,2 procentna poena više u odnosu na kraj prošle godine. Tromesečni je na nivou od 3,5. Pre korone bio je i u minusu.

Marija je kredit uzela pre 10-ak godina i tada joj je rata bila 254 evra. Početkom godine bila je oko 300, a sada je 339 evra. Sada je dobila pismo iz banke i kaže da joj je rata skočila za 39 evra.

- Pa to je sada skoro 5.000 dinara više, i to svakog meseca. NIje to 500 dinara ili hiljadu, nego pet puta više i cifra sa kojom možete nešto da uradite i koju osetite kada je nemate. za toliko mogu kupiti meso za ceo mesec - žali se Marija.

Primeri rate za stambeni kredit od 30.000 evra Suma: 30.000 evra Rok otplate: 25 godina Kamata na dan uzimanja kredita: 3,2 odsto Kamata posle 30. juna: 7,1 odsto Rata posle 1. januara: 191 evra Rata posle 30. juna: 214 evra

Primeri rate za stambeni kredit od 50.000 evra Suma: 50.000 evra Rok otplate: 25 godina Kamata na dan uzimanja kredita: 3,2 odsto Kamata posle 30. juna: 7 odsto Rata posle 1. januara: 314 evra Rata posle 30. juna: 353 evra

Primeri rate za stambeni kredit od 80.000 evra Suma: 80.000 evra Rok otplate: 25 godina Kamata na dan uzimanja stambenog kredita: 3,5 odsto Kamata posle 30. juna: 7,8 odsto Rata posle 1. januara: 550 evra Rata posle 30. juna: 608 evra

