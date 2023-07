"ZBOG RATOVA I GUBITAKA, OSETLJIVI SMO PREMA MUŠKOJ DECI" Psihološkinja odgonetnula: Zašto se mladi osamostale tek sa 32 godine?

Tek sa skoro 32 godine života mlad čovek u Srbiji napušta roditeljski dom, što je za oko šest godina više od proseka mladih u EU.

To je pokazala analiza Statističkog zavoda Evropske unije - Eurostata.

Kakva je situacija u ostalim zemljama Evrope? Portugal (33,6), Hrvatska (33,3), Slovačka (30,9), Grčka (30,7) i Bugarska (30,3). Nasuprot tome, Švedska (19), Finska (21,2), Danska (21,3) i Estonija (22,7)

Glavni razlozi su to što nemaju posao, svoj stan ili to što su im nedovoljna primanja za samostalan život.

Međutim, to što ostaju u roditeljskom domu je uzrok kasnijeg osamostaljivanja. Može li se ova situacija promeniti i kako žive mladi u Srbiji?

Gošća jutarnjeg programa Kurir televizije koja je odgonentula odgovore na ova pitanja je Dragana Ivanović, psiholog i psihoterapeut.

foto: Shutterstock

Prvo se osvrnula na probleme sa kojima se mladi suočavaju:

- To nije nešto novo, uobičajeno je kod nas da se mladi kasnije osamostale. Često ćete čuti 'zašto bi se dete mučilo kada sam se ja mučio'. Na zapadu se deca ranije osamostavljaju, rade, zarađuju. Moram da kažem da mi štedimo našu decu. Međutim, tu ima i drugih faktora. Ti faktori se posebno ogledaju kada se u pitanje dovodi formiranje porodice. Mnogi nemaju pravo na stambne kredite pa nastave da žive sa roditeljima.

Ivanović je rekla da bi decu od mlađih dana trebalo navikavati na nekakav vid zarade:

- Nije loše decu učiti, uvek imate omladinsku zadrugu, mogu da se nađu lagani letnji poslovi. Tako mogu osetiti i videti kako je to kada se zaradi. Postoje greške koje prave roditelji, recimo garedorba koja nije lako priuštiva, i to se tako prenosi. Taj obrazac im ostaje u životu, pa onda troše više nego što mogu da zarade.

01:09 LJUDIMA BEZ ISKUSTVA RETKO SE DAJE PRILIKA DA GA STEKNU Psiholog odgonetnuo: Zašto se u Srbiji mladi osamostale sa 32 godine?

Potom se osvrnula na blagonaklonost prema muškoj deci, pa je rekla šta je uzrok:

- Mi imamo taj kulturološki momenat, na našem području je bilo dosta ratovanja, to možda zvuči neverovatno, ali imamo osetljivost prema muškoj deci i to upravo zbog tih gubitaka. To je transgeneracijski, to su stvari koje ukazuju na nešto, a prenose se sa kolena na koleno.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs