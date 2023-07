DRŽAVA OPET DAJE NOVAC GRAĐANIMA: Pare dobijaju domaćinstva, a evo za šta će tačno moći da ih koriste

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović, uručila je ugovore predstavnicima 131 lokalne samouprave koje su dobile sredstva u okviru novog programa energetske sanacije porodičnih kuća i stanova, u kojem je za subvencije domaćinstvima obezbeđeno oko 1,8 milijardi dinara.

Dubravka Đedović je istakla da će više od 8.000 građana moći kroz javni poziv za taj program da smanji potrošnju energije u svom domaćinstvu tako što će zameniti vrata i prozore, popraviti izolaciju, ugraditi efikasnije kotlove ili solarne panele, saopštilo je Ministarstvo rudarstva i energetike.

Blizu milijardu dinara subvencija obezbedilo je Ministarstvo, a još oko 800 miliona jedinice lokalne samouprave.

"Država i lokalna samouprava pokrivaju do 50 odsto troškova investicije domaćinstva, a građani koji se opredele za više mera subvencijama mogu pokriti i do 65 odsto troškova. Takođe, prvi put su u povoljniji položaj stavljene opštine najnižeg stepena razvijenosti i one koje su prepoznate po visokoj zagađenosti vazduha", rekla je Đedovićeva.

Navela je da nakon potpisivanja ugovora, kreću javni pozivi za privredne subjekte koji će izvoditi radove, a već tokom leta se očekuju i prvi javni pozive za građane.

Građani i privredni subjekti moći da se prijave na javni poziv tokom cele godine. Očekivane ukupne uštede energije na osnovu sprovedenih mera iz ovog javnog poziva iznose 90 miliona kWh godišnje, a smanjenje emisija CO2 procenjuje se na 40.000 tona.

Duplo više sredstava

Đedovićeva je podsetila da je do sada oko 20.000 domaćinstava energetski sanirano zahvaljujući podršci države, a da su sada obezbeđena sredstva za duplo više. Najavila da će u narednih pet godina koliko traje program "Čista energija i energetska efikasnost za građane Republike Srbije" oko 50.000 domaćinstava imati priliku da dobije subvencije.

"Nastavićemo da ulažemo u povećanje energetske efikasnosti javnih objekata i da podržavamo građane da smanje potrošnju u svojim porodičnim kućama i stanovima. Ulagaćemo u dalji razvoj prenosnog sistema, a posebno ćemo raditi na smanjenju gubitaka na distributivnoj mreži. Oko 450 miliona evra biće uloženo u distributivni sistem", naglasila je Đedovićeva.

