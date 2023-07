MALINARI TRAŽE KONAČNU CENU I ROK ISPLATE: Prete obustavom berbe, zadovoljni angažovanjem Ministarstva poljoprivrede

Predsednik Udruženja proizvođača malina Srbije Dobrivoje Radović rekao je danas da će od otkupljivača tog voća tražiti da saopšte konačnu cenu i rok isplate, u suprotom obustaviće berbu.

On je za Betu rekao da je zadovoljan angažovanjem Ministarstva poljoprivrede koje je na teren u kontrolu poslalo sve vrste inspekcija koje treba da utvrde po kojoj ceni se prodaje malina na inostranom tržištu.

"Otkupljivači tvrde da maline u inostranstvu prodaju po 1,7 do 1,8 evra po kilogramu i sada na domaćem tržištu nude cenu od 135 do 250 dinara. Tu najvišu cenu ponudilo je nekoliko najvećih otkupljivača, a ostalih 80 odsto minimalnu cenu", rekao je Radović.

Dodao je da je resorno ministarstvo obećalo da će uvesti prelevmane (takse) na uvoz maline jer su otkupljivači uvozili to voće iz Ukrajine i Poljske i mešali ga sa kvalitetnom domaćom malinom, pa se na tržištu pojavio "veštački" višak.

foto: Rina

Dogovor proizvođača malina je i da otkupljivače pitaju da li je tačno da imaju sklopljene ugovore sa većinom proizvođača, kako su tvrdili na jučerašnjem sastanku u Vladi Srbije, po tim najnižim cenama i da su oni zadovoljni.

Radović je rekao da će ove godine biti 40 odsto manje malina nego prošle godine jer je nevreme u okolini Ivanjice i Arilja uništilo rod, a da će proizvođači prestati da beru maline ako hladnjačari ne povećaju cene.

"Proizvođačka cena malina je 350 dinara po kilogramu, berači dnevno mogu da naberu oko 25 kilograma, što je 5.000 dinara, a dnevnica bez hrane je 4.000 dinara. Kada se obračunaju i drugi troškovi, ne isplati se brati maline jer bi proizvođač morao da dotira proizvodnju", rekao je Radović.

On je istakao da otkupljivači na otkupu maline imaju ekstraprofit, a da je dokaz i to što su je pojedini, koji su imali i sopstvenu proizvodnju čak i na osam hektara, ugasili jer priznaju da se po ponuđenim cenama ne isplati proizvodnja, ali nisu prestali da otkupljuju maline jer im se to isplati.

(Kurir.rs/Beta)