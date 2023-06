AKO VAM LET KASNI ILI GA OTKAŽU IMATE PRAVO NA NAKNADU ŠTETE: Evo šta kompanija mora da uradi, procedura se mora ispoštovati

Aleksandar Seničić, direktor JUTE izjavio je u jutarnjem programu jedne emisije da je odgovornost za otkazivanje i kašnjenje letova uvek na aviokompaniji.

Seničić je rekao da su juče otkazane redovne linije, a ne čarter letovi.

- Naravno, ima tu i turističkih grupa, kada je reč o putovanjima preko agencija, informacije će dobiti preko agencije - kaže on.

Kako je rekao, „na sreću do sada nije bilo kompletnog otkazivanja čarter letova“.

- Bilo je kašnjenja, biće ih u toku sezone, treba biti realan, postoje problemi na raznim aerodromima - kaže Seničić.

- Ona mora obeštetiti putnike ukoliko postoji ikakav razlog za obeštećenje putnika. Nažalost, to se ne dešava baš tako često u praksi, ali je procedura koja se mora poštovati. Ako dođe do otkazivanja čarter leta, to će poremetiti tu smenu, nastaviće se čarter serija narednom smenom, a putnici koji nisu imali sreće da odlete, novac će im biti vraćen - kaže on.

Dodaje da imamo kompanije kao Lufthanza koje su otkazale hiljade letova.

- Problem je sa radnom snagom, sa servisiranjem aviona, verovatno će se u nekom momentu situacija stabilizovati, ne možemo da očekujemo tokom sezone da će biti mnogo bolje - rekao je.

Kurir.rs/Blic