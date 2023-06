VAŽNA VEST ZA SVE VOZAČE! Objavljeno kada tačno na snagu stupaju nova pravila za tehnički pregled i sta se sve menja

Ogroman broj vozača u Srbiji ima još dve godine da svog četvorotočkaša propisno pripremi za tehnički pregled, jer je doneta odluka da se primena novih pravila odloži na dve godine, do 5. jula 2025.

Još pre dve godine, mnogi vlasnici automobila u Srbiji, njih oko 100.000 kako je tada procenjeno, s radošću su dočekali vest da se primena odredbe o tome da sva vozila koja su do 5. jula 2021. godine registrovana u Republici Srbiji moraju da imaju kompletan izduvni sistem, odlaže na dve godine.

Sada je do 5. jula 2025. godine dat rok da sva vozila proizvedena sa katalizatorom moraju imati taj uređaj za izduvne gasove, a uz to, do tog roka odložena je još jedna „problematična“ odredba za tehničke preglede koja se odnosi na neujednačenost sile kočenja, odnosno, na „ovalnost“ diskova.

Vest o odlaganju je, nakon što je situaciju razmatrala Radna grupa Ministarstva infrastrukture i saobraćaja, potvrdio Miroslav Alempić, v.d. pomoćnika ministra zadužen za drumski saobraćaj.

- Što se tiče „ovalnosti“, ideja je da se u naredne dve godine, sve do 5. jula 2025. godine do kada je odložena primena ovih novih odredbi pravilnika, prati stanje na tehničkim pregledima i da se u tom smislu koristi centralni informacioni sistem koji MUP Srbije koristi za tehničke preglede. Ljudi koji budu do tada išli na tehničke preglede, a njihova vozila ne ispunjavaju propisanu odredbu, svakako neće biti kažnjavani. Dakle, pratićemo na tehničkim pregledima da li je tehnologija merenja neujednačenosti sile kočenja dobra i da li su normativi propisani za „ovalnost“ dobri, pa ćemo znati šta i kako primeniti i doneti konačnu odluku u interesu građana – izjavio je Alempić.

Isto odlaganje, kako je rekao, odnosi se na katalizatore, a u vezi njih obećao je da će resorno ministarstvo raditi na tome da se podigne tehnička ispravnost vozila u Srbiji.

- Pošto vidimo da primena odredbe kojom se regulišu izduvni gasovi ne ide dovoljnom brzinom, Vlada Srbije je donela podsticajne mere, pa se planira da se oko 140.000 vozila koja nemaju katalizator zameni do 2026. godine, što je deo strategije da se do 2030. godine zamene sva stara vozila. Dakle, umesto kažnjavanja biće praktično nagrađivanje novim vozilima, kako bi se zamenili svi automobili sa standardima morota manjim od Euro 3 – rekao je v.d. pomoćnika ministra za drumski saobraćaj.

