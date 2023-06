STAN U BEOGRADU ZA 29.000 EVRA, A NA OVOJ OPŠTINI JE KVADRAT NAJJEFTINIJI! Gde su sada najpovoljnije nekretnine u prestonici

Cena kvadrata po pojedinim beogradskim opštinama, ali i gradovima po Srbiji niža je nego prošle godine. Pojedine lokacije zabeležile su i poskupljenje, a generalna ocena jeste da se tržište nekretnina, u odnosu na prethodne dve godine, stabilizovalo.

Kako smo i dalje daleko od ozbiljnog pada cena kvadrata oni su na ključnim lokacijama u Beogradu i dalje na nivoima koji su aktuelni u poslednje dve godine. Ipak, nešto dalje lokacije, manje popularne kriju vrlo pristupačne nekretnine. Tako je, na primer, na Mirijevu moguće naći sasvim pristojnu garsonjeru po ceni od 29.000 evra.

Cena kvadrata na Paliluli

Najveći pad cene kvadrata u mesecu maju zabeležen je na Paliluli i iznosio je 7,7 odsto. Tako je prosečna cena za maj za ovu beogradsku opštinu iznosila 2.300 evra po kvadratu, čime je ovo i zvanično jedna od opština u prestonici gde su kvadrati najjeftniji. Jednosoban stan na Paliluli od 31 kvadrat vlasnik prodaje za 70.000 evra. Stan se nalazi u suterenu.

Dvosoban stan na Paliluli oglašen je na prodaju po ceni od 125.000 evra, a njegova kvadratura iznosi 52 metra kvadratna. U jednom oglasu na Paliluli je oglašen na prodaju trosoban stan po ceni od svega 56.000 evra. Stan ima 66 metara kvadratnih.

Cena kvadrata na Mirijevu

Cena kvadrata na Mirijevu prema poslednjem zvaničnom izveštaju zabeležila je blagi rast. Garsonjera na Mirijevu može se naći i po ceni od svega 29.000 evra. Oglašen je stan od 13 metara kvadratnih na prodaju po ceni od nepunih 30.000 evra. U oglasu je navedeno da se može koristiti i kao poslovni prostor. A pored ove prostorije, dostupna je i prostorija od 5 kvadrata koja se može koristiti kao kuhinja. Garsonjera se nalazi u suterenu.

Na Mirijevskom vencu oglašen je na prodaju jednosoban stan po ceni od 85.000 evra. Ima 40 metara kvadratnih i nalazi se na trećem spratu zgrade. Dvosobni stanovi i oni veći teško se mogu naći ispod cene od 100.000 evra. Dvosoban stan koji je oglašen na prodaju na lokaciji Mirijevo košta 130.000 evra, a njegova veličina iznosi 61 metar kvadratni. Grejanje je centralno.

Cena kvadrata na Voždovcu

Voždovac je još jedna opština u Beogradu koja je u poslednjem mesecu zabeležila blagi rast cene kvadrata, pored Mirijeva. Cene stanova se kreću u zavisnosti od veličine, manji stan se može naći po ceni od 45.000 evra. Garsonjera na Voždovcu koja je oglašena na prodaju ima 24 metra kvadratna i prodaje se po ceni od 45.000 evra. Garsonjera je opremljena i odmah useljiva.

U jednom oglasu vlasnik je na prodaju oglasio jednosoba stan od 40 metara kvadratnih po ceni od 75.000 evra. Stan poseduje terasu i podrum. U Vovode Stepe u beogradskom naselju Voždovac trosoban stan je oglašen na prodaju po ceni od 185.000 evra.

Cena kvadrata na Novom Beogradu

Posle opštine Palilula, Novi Beograd beleži najveći pad cene kvadrata kada je reč o beogradskim opštinama. Cena je pala za 2,27 odsto, pa je tako prosečna cena iznosi 2.707 evra po kvadratu. Na prodaju je oglašena garsonjera na Novom Beogradu kod Merkatora. Njena cena iznosi 88.000 evra, a ima ukupno 26 metara kvadratnih.

Na Novom Beogradu prodaje se jednosoban stan po ceni od 150.000 evra. Stan ima 31 metar kvadratni, a nalazi se u Bloku 67a. U pitanju je novogradnja i nalazi se na šestom spratu zgrade. Dvosoban stan na Novom Beogradu u ulici Gandijeva prodaje se po ceni od 125.000 evra, a ima ukupno 51 metar kvadratnih.

Cena kvadrata na Čukarici

Stanoci u opštini Čukarica jeftiniji su od onih u centru, ali cene se još uvek dobro drže i u ovom delu gradu. Manji stanovi se mogu naći po ceni od 50.000 pa nagore, dok se dvosobni i trosobni stanovi idu i preko 150.000 evra. Jedan od stanova u opštini Čukarica oglašen je na prodaju, nalazi se Banovom brdu. Njegova veličina iznosi 53 metra kvadratna i prodaje se po ceni od 108.000 evra.

Na periferiji Beograda je jefitnije, ali je cena isto visoka. Tačno 80 kvadrata na Žarkovu vlasnik prodaje za 130.000 evra. Manji stan u Žarkovu od 31 metar kvadratni prodaje se po ceni od 55.000 evra.

Cena kvadrata u Rakovici

Rakovica još uvek spada u one delove grada gde se po nižim cenama može kupiti stan, nego što je to slučaj u centru i širem centru grada. Manji stanovi kreću se od 40.000 evra, dok se za one veće mora izdvojiti i preko 100.000 evra. Na prodaju je oglašen jednosoban stan u Rakovici od 25 metara kvadratnih. Njegova cene iznosi 47.000 evra.

U centru Rakovice, u ulici Marička prodaje se stan od 73 metra kvadratna po ceni od 105.000 evra. Stan ima 3 sobe, klimu i etažno grejanje. Potpuno je opremljen i useljiv. Smešten je na drugom spratu. Vlasnik je oglsaio jednosoban stan na Petlovom brdu u opštini Rakovica po ceni od 64.000 evra. Ima 33 metra kvadratna i jednosoban je.

Cena kvadrata u Zemunu

Cene kvadrata u Zemunu nešto su skuplje od onih na periferiji grada. Garsonjera ne može da se nađe po ceni nižoj od 70.000 evra, dok dvosobni i trosobni stanovi koštaju preko 100.000 evra, pa čak i preko 150.000 evra u zavisnosti od lokacije i veličine. Garsonjera koja je oglašena prodaju u Zemunu košta 78.000 evra, a ima 27 metara kvadratnih.

Dvosoban stan u ulici Cara Dušana u naselju Zemun oglašen je na prodaju i njegova cena iznosi 115.400 evra. Ima 45 metara kvadratnih. Cena većih, odnosno trosobnih stanova u Zemunu kreće od 150.000. Tako i stan u Gornjem gradu oglašen je na prodaju po ceni od 175.000 evra. Stan ima 85 metara kvadratnih i nalazi se na trećem spratu.

Cena kvadrata u Batajnici

Kada uporedimo sa ostalim delovima grada o kojima smo pisali, trenutne cene kvadrata u Batajnici dosta su niže i od onih na Čukarici i Rakovici. Garsonjera može da se nađe i po ceni od 40 do 45.000 evra. Dok cene dvosobnih i trosobnih stanova prelaze 150.000 evra. U Batajnici je oglašena na prodaju garsonjera od 25 metara kvadratnih i njena cena iznosi 45.000 evra.

Stan od 64 metra kvadratna u Batajnici prodaje se po ceni od 107.000 evra. Još jedan, nešto veći stan od prethodnog oglašenje na prodaju u Batajnici.

