"VOZITE SE SLOBODNO DO KRAJA MESECA": Evo šta će biti sa novcem koji je ostao na BusPlus karticama

Novi sistem naplate počeo je da važi u gradskom prevozu u Beogradu, a građani koji su dopunili stare BusPlus kartice još uvek nemaju konkretan odgovor na pitanje šta sa novcem koji im je ostao na kartici. U sistemu trenutno postoji 1,1 milion aktivnih nepersonalizovanih kartica na kojima ima više od 220 miliona dinara uplaćenog novca!

Kako je obećao gradonačelnik Aleksandar Šapić, svako ko ima godišnju kartu, treba da dođe na jedno od prodajnih mesta i uz dokaz će mu biti izdata nova, onaj ko ima mesečnu moći će sa njom da se vozi do kraja maja, dok će od juna kupovati markicu po novom principu.

- Oni sugrađani koji na sadašnjim, nepersonalizovanim BusPlus karticama imaju uplaćen novac, takođe mogu da odu u neku od poslovnica JКP "Naplata prevozne usluge" gde će im se izdati karte u visini iznosa koji su uplatili - kaže Šapić.

On je najavio i da će od sada svaki pravni subjekt, odnosno firma koja ima više od pet zaposlenih imaće dodatni popust.

Kako će pare Beograđana biti prebačene na nove kartice, niko precizno ne može da objasni. Novo gradsko preduzeće građane upućuje da pozovu broj 11011, sa koga im poručuju da se ne sekiraju i da i dalje koriste prevoz, iako oni koji imaju dopunu na BusPlusu više ne mogu da ih otkucaju.

Na prodajnim mestima gde su se do sada kupovale BusPlus kartice stoji obaveštenje da se građani ubuduće za sve informacije obrate kabinetu gradonačelnika Beograda ili Sekretarijatu za javni prevoz.

Pozivom na broj 11011 dobili smo informaciju da i dalje važi nepersonalizovana kartica za vožnju, a ako neka vožnja ostane i posle 1. juna, moći će da se zameni za papirnu kartu. Nejasno je, međutim, da li Beograđani kada uđu u autobus i pored BusPlus kartice treba da pošalju i SMS poruku, kako je po novim pravilima. Ako je suditi po odgovoru koji smo dobili na istom ovom broju : "Slobodno se vozite“, SMS nije neophodan. Sličan odgovor dobio je i naš sugrađanin Raša M. na prodajnom mestu na Trgu Republike.

- Imam na BusPlusu još 300 dinara, a svakodnevno koristim gradski prevoz. po sadašnjim cenama to je šest karata. Zašto da mi to propadne - pita se on. - Na šalteru na Trgu Republike na pitanje šta sa preostalim novcem su mi odgovorili : "Ma, ništa ne brinite, samo se vozite do kraja meseca!". Ne znam samo kako ću da dokaže da na kartici imam novca.

kurir.rs