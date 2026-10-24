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Srbija se trenutno nalazi u najvećem ciklusu infrastrukturnog razvoja u svojoj novijoj istoriji. Statistika pokazuje fascinantan podatak - u poslednjih 13 godina (od 2013. do septembra 2026.) u saobraćaj je pušteno više od 686 kilometara najmodernijih saobraćajnica.

Građevinski zamah ne jenjava - širom zemlje trenutno je aktivno oko 400 kilometara gradilišta, dok dugoročni planovi obuhvataju izgradnju još 1.226 kilometara.

Evo pregleda najvažnijih projekata koji menjaju mapu Srbije:

Moravski koridor

Prvi domaći digitalni auto-put nedavno je premašio 100 kilometara u funkciji (tačnije 100,34 km), otvaranjem deonice Adrani-Preljina. Širok je čak 30 metara (širi od standarda), pokriven je optikom i povezuje pola miliona ljudi. Do kraja 2026. godine očekuje se završetak preostalih 12 kilometara, čime će kompletna trasa biti zatvorena. Ovo je jedan od najkompleksnijih projekata jer se ne gradi samo put, već se izmešta i ukroćuje reka.

Foto: RINA

· Kategorija i dužina: Auto-put (E-761), ukupna dužina 112 kilometara.

· Tehničke specifičnosti: Ovo je prvi "pametni" (digitalni) auto-put u Srbiji. Profil mu je širi od standardnog (širina 30 metara) jer uključuje integrisanu optičku telekomunikacionu infrastrukturu koja omogućava komunikaciju vozila sa putem, besplatan Wi-Fi i upravljanje saobraćajem u realnom vremenu.

· Objekti i hidrotehnika: Zbog plavnog područja, projekat obuhvata izgradnju čak 78 mostova i 24 nadvožnjaka. Ujedno se radi masivna hidrotehnička regulacija Zapadne Morave i njenih pritoka, što uključuje izgradnju desetina kilometara novih nasipa i ispravljanje rečnog korita.

Dunavski koridor

U avgustu je pušteno u rad novih 28 kilometara koji povezuju Požarevac, Veliko Gradište i Golubac sa Beogradom. Planiran je i nastavak ka Kladovu i Boru, što će biti snažan podsticaj za privredu, posebno rudarstvo, ali i turizam i povratak dijaspore.

· Kategorija i dužina: Brza saobraćajnica, oko 68 km u prvoj fazi (sa planom produžetka ka istoku).

Foto: Instagram Printscreen

· Tehničke specifičnosti: Spaja istočnu Srbiju (koja je decenijama bila u saobraćajnom slepom crevu) sa Koridorom 10. Projektovan je za brzinu od 100 km/h.

· Objekti: Teren je u početku ravničarski, ali zahteva denivelisane ukrštaje. Na trasi se gradi više od 50 objekata, od čega je dvadesetak mostova i nadvožnjaka koji premošćavaju lokalne pruge i rečne tokove (Mlava, Pek).

Severna obilaznica oko Kragujevca

Otvoreno je prvih pet od ukupno 21 kilometra obilaznice koja će konačno izmestiti teretni saobraćaj iz centra grada. Ovo je ujedno i uvertira za budući projekat brze saobraćajnice "Vožd Karađorđe".

· Kategorija i dužina: Brza saobraćajnica, ukupna dužina 22 kilometra.

Foto: Printscreen, Ilustracija

· Objekti: Iako deluje kratko, trasa je inženjerski vrlo zahtevna jer zaobilazi naseljena mesta kroz brdovit teren. Skoro cela obilaznica je serija dubokih useka i visokih vijadukata.

· Značaj: Potpuno izmešta teški teretni saobraćaj iz centra Kragujevca (posebno tranzit iz industrijske zone) i služi kao direktan priključak na budući koridor "Vožd Karađorđe".

Auto-put "Miloš Veliki"

Deonica duga oko 31 km probija se kroz izuzetno težak teren, sa dva masivna tunela ("Laz" i "Munjino brdo"). Odatle će se put granati ka Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Pored toga, otvaranjem deonice Iverak-Divci, Valjevo je dobilo direktnu vezu sa ovim auto-putem.

Foto: screenshot pink tv

· Kategorija i dužina: Auto-put, dužina 30,9 kilometara.

· Tuneli: Skoro trećina trase (oko 10 km) nalazi se pod zemljom ili na stubovima. Trasa probija planine Jelicu i Ovčar sa dva masivna tunela koji spadaju među najduže u Srbiji: "Laz" (oko 2,8 km) i "Munjino brdo" (oko 2,7 km), uz kraći tunel Trbušani.

· Mostovi: Sadrži desetine dugačkih vijadukata i mostova.

· Krak ka Valjevu (Iverak-Divci): Kao deo šireg sistema, ova brza saobraćajnica (oko 18 km) preskače reku Kolubaru na više mesta sa preko 2,5 km mostovskih konstrukcija, povezujući Valjevo sa ovim auto-putem.

Fruškogorski koridor

Radi se punom parom na probijanju tunela "Iriški venac" (3,5 km), koji će biti najduži u zemlji, a gradi se i novi most preko Dunava koji spaja Petrovaradin i Kać. Time će teški kamioni zauvek zaobići Nacionalni park Fruška gora.

Foto: Printskrin

· Kategorija i dužina: Brza saobraćajnica, dužina 47,7 kilometara.

· Najduži tunel u Srbiji: Kruna projekta je probijanje Fruške gore dvocevnim tunelom "Iriški venac" dužine čak 3,5 kilometara. Ovo će konačno izmestiti kamione koji uništavaju Nacionalni park.

· Most: Gradi se novi, monumentalni most preko Dunava (Novi Sad - Petrovaradin/Kać) dužine skoro 1,7 kilometara. Gradi se extradosed tehnologijom (kombinacija klasičnog grednog mosta i mosta sa kosim zategama), što mu daje karakterističan, elegantan izgled.

Šta nas čeka do kraja 2026. i dalje?

Ministarstvo građevinarstva najavljuje da će do kraja godine biti završena deonica Sremska Rača - Kuzmin (18 km) sa mostom preko Save, kao i brza saobraćajnica Šabac-Loznica. Nakon toga, glavni fokus seli se na projekte "Osmeh Vojvodine" (brza saobraćajnica od 164 km na severu) i "Vožd Karađorđe" u srcu Šumadije.

Foto: Marko Karović, Gemini ilustracija

· Sremska Rača - Kuzmin (18 km): Deo budućeg auto-puta ka Sarajevu. Glavni poduhvat ovde je mega-most preko Save dužine od čak 1.310 metara.

· Šabac - Loznica (54 km): Brza saobraćajnica koja nastavlja trasu od postojećeg novog mosta preko Save u Šapcu. Sadrži preko 20 manjih mostova i izbegava naseljena mesta uz Drinu.

· "Osmeh Vojvodine": Ogromna brza saobraćajnica (preko 160 km) od Bačkog Brega do Nakova. Nema tunela zbog ravničarskog terena, ali zahteva kompleksne mostove preko kanala DTD, Tamiša i reke Tise.

· "Vožd Karađorđe": Budući koridor kroz Šumadiju (preko 200 km) koji će u obliku "iks" (X) spojiti "Miloša Velikog" sa Koridorom 10 i produžiti ka Aranđelovcu, Topoli i istočnoj Srbiji.