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Građanima je besplatno dostupna nova mobilna aplikacija "Geosrbija“ koja im omogućava brz i jednostavan pristup katastarskim i drugim geoprostornim podacima, informacijama o nepokretnostima, vlasništvu i lokacijama, kao i brojnim drugim važnim informacijama o prostoru, saopštio je Republički geodetski zavod (RGZ).

Najveća novina je mogućnost personalizacije aplikacije prema potrebama korisnika, navodi se u saopštenju i dodaje da građani sada mogu da pristupe javno dostupnim katastarskim podacima, pregledaju podatke iz više od 30 tematskih oblasti, sačuvaju omiljene lokacije od interesa i koriste istoriju pretrage.

Prijava na aplikaciju je moguća putem naloga GeoSrbija ili naloga eUprava.

V. d. direktora RGZ-a Dalibor Babić istakao je da je cilj modernizacije da se građanima obezbedi jednostavan i neposredan pristup važnim informacijama, bez dodatnih troškova, u skladu sa datim obećanjima, uz kontinuirano unapređenje kvaliteta javnih usluga.
Aplikacija je dostupna putem Google Play prodavnice https://play.google.com/store/apps/details?

Kurir Biznis

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