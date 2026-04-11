Slušaj vest

U trenutku kada evropska industrija prolazi kroz jednu od najdubljih transformacija u svojoj savremenoj istoriji, Beograd će 21. i 22. aprila 2026. godine postati mesto susreta ključnih aktera koji oblikuju buduće odnose između tehnologije, ekonomije i politike. Povodom 25 godina intenzivne nemačko – srpske privredne saradnje, Nemačko-srpska privredna komora ne obeležava samo jubilej, već kreira okvir za sledeću fazu međudržavne saradnje – onu u kojoj inovacije, digitalizacija i veštačka inteligencija postaju centralne tačke industrijskog razvoja.

Svečani prijem 21. aprila predstavlja simboličan osvrt na četvrt veka kontinuiranog rasta i poverenja, tokom kojeg je Srbija postala jedan od relevantnih partnera nemačke privrede u regionu. Međutim, strateški značaj događaja prevazilazi ceremonijalni karakter i jasno se manifestuje kroz drugi dan, kada se održava Prvi nemačko-srpski forum o tehnologiji i inovacijama pod nazivom „Connecting Minds. Engineering Tomorrow“. Konferencija se održava u hotelu Metropol Palace u Beogradu.

Forum okuplja predstavnike vodećih globalnih kompanija, istraživačkih i državnih institucija, među kojima su SAP, Microsoft, Infineon Technologies, Fraunhofer, Škoda Group, Deutsche Bahn, Siemens, predstavnici Privredne komore Nemačke, Industrijsko – trgovinske komore u Dortmundu i Nemačko – izraelske privredne komore. Od domaćih kompanija prisutne su kompanije Enetel, Konstruktor, Mind Group, ComData, MDS informatički inženjering. Na ovaj način otvara se prostor za dijalog, partnerske susrete i kreiranje novih poslovnih i istraživačkih inicijativa između nemačkih i srpskih aktera inovacionog ekosistema. U fokusu diskusije nalazi se transformacija poslovnih modela pod uticajem veštačke inteligencije, sa posebnim osvrtom na tzv. agentne sisteme koji menjaju način donošenja odluka i redefinišu ulogu čoveka u digitalnim procesima. Pored toga, forum se bavi pitanjima digitalne transformacije kao imperativa konkurentnosti, razvojem pametnih gradova i infrastrukturnih sistema, kao i ulogom inovacionih ekosistema u kreiranju održivog rasta. Kroz pažljivo osmišljene formate, od keynote izlaganja do panel diskusija i interaktivnih razgovora, događaj ima za cilj da prevaziđe klasičan konferencijski okvir i postane platforma za konkretne poslovne i tehnološke inicijative. Više informacija, agendu događaja, kao i prijavu koja obezbeđuje Vaše prisustvo na ovom prestižnom skupu možete pronaći na ovom LINKU.

U širem kontekstu, ovaj dvodnevni događaj reflektuje promenu u načinu na koji se posmatraju bilateralni odnosi. Umesto tradicionalnog fokusa na investicije i trgovinu, u prvi plan dolazi zajedničko oblikovanje budućih industrijskih standarda i tehnoloških pravaca. Beograd se time pozicionira kao relevantna tačka susreta nemačke industrijske ekspertize i rastućeg inovacionog potencijala jugoistočne Evrope.

Dvadest pet godina saradnje predstavlja potvrdu stabilnosti partnerstva između Srbije i Nemačke, ali i osnovu za ambiciozniji iskorak. Ovaj forum jasno sugeriše da odgovor leži u saradnji, znanju i sposobnosti da se tehnološke promene prevedu u održiv ekonomski rast.