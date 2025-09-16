Slušaj vest

Od sticanja većinskog učešća od 51% u martu 2022. godine, CEECAT Capital je u partnerstvu sa osnivačem Gomex-a Goranom Kovačevićem radio na transformaciji kompanije u suštinski nacionalni maloprodajni lanac. U ovom periodu, Gomex je proširio mrežu za gotovo 90 novih maloprodajnih objekata, ostvarivši prosečan godišnji rast prihoda od preko 12%, čime je dodatno učvrstio tržišnu poziciju.

„Tokom proteklih godina Gomex je izgradio reputaciju pouzdanog i prepoznatljivog brenda na srpskom tržištu. Naš cilj je da na toj osnovi nastavimo dalji razvoj poslovanja i obezbedimo kupcima još bolji kvalitet usluge i širu dostpunost proizvoda. U narednom periodu, u fokusu će biti otvaranje novih objekata, jačanje postojećih kapaciteta i unapređenje asortimana, uz jasno opredeljenje ka održivom rastu i zadovoljstvu naših kupaca“, izjavio je Entoni Stalker, osnivač i predsednik investicionog fonda CEECAT Capital.

U okviru sledeće faze razvoja kompanije, CEECAT Capital ulazi u novi razvojni ciklus sa osnaženim timom i novom vizijom daljeg razvoja. U skladu sa novom poslovnom politikom, biće postavljeno novo rukovodstvo, koje će realizovati sledeću razvojnu fazu.