CEECAT Capital najavljuje novo poglavlje u razvoju kompanije Gomex, jednog od najbrže rastućih maloprodajnih lanaca prehrambenih proizvoda u Srbiji.
Od sticanja većinskog učešća od 51% u martu 2022. godine, CEECAT Capital je u partnerstvu sa osnivačem Gomex-a Goranom Kovačevićem radio na transformaciji kompanije u suštinski nacionalni maloprodajni lanac. U ovom periodu, Gomex je proširio mrežu za gotovo 90 novih maloprodajnih objekata, ostvarivši prosečan godišnji rast prihoda od preko 12%, čime je dodatno učvrstio tržišnu poziciju.
„Tokom proteklih godina Gomex je izgradio reputaciju pouzdanog i prepoznatljivog brenda na srpskom tržištu. Naš cilj je da na toj osnovi nastavimo dalji razvoj poslovanja i obezbedimo kupcima još bolji kvalitet usluge i širu dostpunost proizvoda. U narednom periodu, u fokusu će biti otvaranje novih objekata, jačanje postojećih kapaciteta i unapređenje asortimana, uz jasno opredeljenje ka održivom rastu i zadovoljstvu naših kupaca“, izjavio je Entoni Stalker, osnivač i predsednik investicionog fonda CEECAT Capital.
U okviru sledeće faze razvoja kompanije, CEECAT Capital ulazi u novi razvojni ciklus sa osnaženim timom i novom vizijom daljeg razvoja. U skladu sa novom poslovnom politikom, biće postavljeno novo rukovodstvo, koje će realizovati sledeću razvojnu fazu.
„Zahvalni smo osnivaču kompanije i dosadašnjem predsedniku Nadzornog odbora Goranu Kovačeviću na njegovom izuzetnom doprinosu razvoju kompanije Gomex tokom prethodnih godina, zahvaljujući čemu su postavljeni čvrsti temelji za dalji rast. Imajući u vidu različite poglede na budući strateški pravac i model upravljanja kompanijom, dogovoreno je da gospodin Kovačević ne nastavi sa obavljanjem funkcije predsednika Nadzornog odbora. Promene u strukturi rukovođenja predstavljaju prirodan i neophodan korak u prelasku Gomexa u novu fazu razvoja, imajući u vidu da je kompanija odlučna da uđe u naredni ciklus sa ojačanim upravljačkim kapacitetima, jasnom poslovnom strategijom i uz podršku povoljnog makroekonomskog okruženja u Srbiji, koje će omogućiti dalji rast i širenje na domaćem tržištu“, navodi se u saopštenju CEECAT Capital-a.