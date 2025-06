Do kraja novembra 2024. godine, fizički radovi neophodni za puštanje deonice u saobraćaj su u osnovi završeni, i uspešno su prošli dinamičko testiranje koje je izveo stručni tehnički tim kompanije DBST (DB Systemtechnik). Rezultati testiranja sistema svih struka — gornjeg stroja, kontaktne mreže, sistema telekomunikacija i signalizacije — bili su odlični. Pruga je pokazala ugodnu i stabilnu vožnju, a svi tehnički parametri ukazali su na to da pruga od Novog Sada do Subotice ispunjava evropske tehničke železničke standarde, a naročito zahteve za brzinu od 200 km/h u eksploataciji. Istovremeno, dobijen je TSI sertifikat od strane notifikovanog tela za ocenu usklađenosti sa propisima Evropske unije, što znači da brza pruga Novi Sad – Subotica u potpunosti ispunjava zahteve Tehničkih specifikacija interoperabilnosti železnica Evropske unije. Dobijen je i DeBo sertifikat o usaglašenosti od strane relevantnih srpskih institucija, što označava da brza pruga Novi Sad – Subotica ispunjava nacionalne standarde Republike Srbije. Pored toga, dobijen je i AsBo izveštaj o oceni bezbednosti sistema. Ovo nedvosmisleno dokazuje da je brza pruga Novi Sad – Subotica posedovala sve tehničke uslove za završetak i puštanje u saobraćaj do kraja 2024. godine.