U periodu od 23. septembra do 10. oktobra 2024. godine, stručni tehnički tim kompanije DBST (DB Systemtechnik) sproveo je dinamičko testiranje pruge za velike brzine od Novog Sada do Subotice u trajanju od tri nedelje. Rezultati testiranja sistema svih struka — gornjeg stroja, kontaktne mreže, sistema telekomunikacija i signalizacije — bili su odlični. Pruga je pokazala ugodnu i stabilnu vožnju, a svi tehnički parametri ukazuju na to da pruga od Novog Sada do Subotice ispunjava evropske tehničke železničke standarde, a naročito zahteve za brzinu od 200 km/h u eksploataciji.