Euribor , ključna referentna kamata za koju su vezani gotovo svi stambeni krediti u Srbiji, beleži osetan pad po prvi put nakon višegodišnjeg rasta. Šta to tačno znači za građane?

- Od kada je nastao evropski prostor radilo se dosta na tome da se unifikuju valute kako bi se brže i lak[e razmenjivala dobra i usluge. Ipak, Euribor je magična reč za sve one koji žele da uzmu kredit. To je međubankarska kamata koja se nudi između banaka - kaže Rabrenović.

On dodaje da od 2008. godine je veliki broj srpskih kredita upravo u evrima, ali da krediti sa varijabilnom kamatom dobijaju od banke fiksnu maržu na koju dodaje Euribor.

- Pad Euribora je iznenađenje samo za onog ko prati ovo godinu ili dve, a onaj ko prati duže zna da se on kreće ciklično. Euribor je pao sa 4 do ispod nule, a onda je ponovo porastao posle 2020. godine, što je napravilo problem korisnicima stambenih kredita - kaže Gavrilović.

On dalje objašnjava da će ovaj pad uticati na rate kredita građana, kao što se porast osetio na početku 2023. godine:

- To je hrpa papira sa sitnim slovima, muka je to pročitati. Mislim da je stvarno važno da se svaki ugovor pročita, jer posle vaditi se da nešto niste videli ili da su vas požurivali da potpišete nema onaj pravni tok koji bi bio poželjan. Vama je to dato da pročitate, ne možete reći da ste dovedeni u zabludu - kaže Zečević.