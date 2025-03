Mladi preduzetnici dobiće priliku da predstave svoje ideje pred investitorima i partnerima spremnima da podrže sledeću veliku stvar u FinTechu. Njih čak 20 donosi rešenja koja mogu oblikovati budućnost finansijskih usluga – od digitalne transformacije bankarstva i sigurnosti podataka do DeFi rešenja i AI automatizacije. Troje najboljih podeliće najvrednije nagrade do sada – čekove ukupne vrednosti od 10.000 evra, 20.000 dolara vredne kredite na platformi X koje donosi Aleph, 5.000 evra vredan mali štand na sledećem Money Motionu, 20.000 dolara vrednu ‘Talk the Walk’ nagradu od Infobipa, šest meseci besplatnog coworking prostora u House of Blockchain-u u Beogradu, te ekskluzivno mesto na Fundraising bootcampu u Londonu u vrednosti od 10.000 evra.