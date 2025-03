Ponuda modela obuhvata Farizon V6E, kompaktan i praktičan gradski dostavni kombi sa nosivošću od 1.130 kg, sa kombinovanim dometom od 195km i tovarnim prostorom od 6m³, što ga čini savršenim rešenjem za brzu i efikasnu dostavu u urbanim sredinama. Za veće logističke zahteve, tu je Farizon SuperVan, vozilo sa dometom do 550 km, nosivošću do 1.480 kg i tovarnim prostorom do 13m³. Oba modela kombinuju ekološku održivost, visoke performanse i značajno smanjenje operativnih troškova, koji su i do tri puta niži u poređenju sa konvencionalnim dostavnim vozilima. Kada se uzme u obzir i mogućnost državnih subvencija od 5.000 evra, jasno je da je investicija u Farizon isplativa na duže staze, donoseći uštede koje u petogodišnjem periodu mogu dostići i 25.000 evra po vozilu.