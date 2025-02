Njegovo predavanje Be on Social without Being on Social doneće novu perspektivu o ulozi i važnosti društvenih mreža u poslovanju. Ako mislite da je ključ u broju objava i algoritamskim trikovima, razmislite ponovo. Michael će pokazati kako brendovi mogu ostvariti uticaj bez pukog praćenja trendova i besmislenog trošenja budžeta na sadržaj. Kroz primere i strategije, objasniće kako se istaknuti, izbeći zamku generičke korporativne komunikacije i koristiti društvene mreže za stvaranje prave poslovne vrednosti. Naravno, osvrnuće se i na legendarni primer Ryanair-a i kako je ova aviokompanija postala sinonim za oštar i direktan pristup koji funkcioniše.