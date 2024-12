Direktor agencije Leverage nekretnine otkriva kako mladi mogu kupiti stan za 100.000 evra u Beogradu i okolini. Saznajte gde se nalaze najpovoljnije lokacije, koje cene možete očekivati i kako će državni projekti za mlade uticati na tržište nekretnina.

Slušaj vest

Teško je u ovom trenutku prognozirati kako će se najavljeni državni projekat stanova za mlade odraziti na tržište nekretnina u Beogradu. Čekamo da se prvo donese zakon, koji je najavljen za 1. mart. Dok ne vidimo kakve će biti procedure i svi uslovi ne možemo ništa precizno da kažemo. Sa informacijama koje imamo, jasno je da će ovaj projekat sigurno stimulisati mlade i da će podići potražnju na tržištu, kaže Čedomir Lukić, direktor i vlasnik Leverage nekretnina iz Beograda.

- Očekujem da će doći do novog rasta cene kvadrata, ali i broja novoizgrađenih objekata, jer će jedan broj investitora zidati isključivo za mlade koji će aplicirati za kredit. Pre petnaestak godina postojale su subvencije države, doduše bile su bez ograničenja i dosta mladih je kupilo tada nekretnine. Postoji i program za mlade mame koje imaju dete do godinu dana. One takođe mogu da apliciraju za kredit za koji je država davala učešće do 20.000 evra i do sada je odobren 341 kredit – navodi naš sagovornik.

Lukić naglašava da za 100.000 evra može da se pazari nekretnina čak i u centralnim gradskim opštinama. U pitanju su garsonjere u starogradnji, dok u delovima Zvezdare, na primer na Mirijevu, može da se kupi i novogradnja za taj novac. Ovde kvadrat košta 2.000 evra sa uračunatim PDV, u Zemunu mogu da se kupe jednoiposobni po 2.500, u Višnjičkoj banji kvadrat košta oko 2.600.

- Ima povoljnih stanova i na Smederevskom putu na početku Boleča gde je kvadrat 1.350 evra sa PDV i može da se kupi stan do 70 kvadrata. Za one koji žele da se nastane blizu fakulteta tu je Trošarina na Voždovcu gde cene idu od 2.800 do 3.000 evra. Ima stanova za 100.000 evra, ali ne velike kvadrature i naravno ne u krugu dvojke gde može da se kupi eventualno neka garsonjera.

Za one koji se odluče da žive u okolini Beograda, recimo u Staroj Pazovi, mogu da kupe kvadrat po ceni od 1.200 evra, dok je u Novoj Pazovi 1.500 evra. U Obrenovcu je 1.700, a Pančevu između 1.500 i 1.650 i to u strogom centru grada, pa je moguće pazariti i dvoiposoban ili čak i trosoban stan. Takođe, treba pomenuti i Ub koji je na manje od sat vremena od prestonice, i gde kvadrat košta 1.350 evra.

Pogledajte oglase Leverage nekretnina za prodaju stanova do 100.000 € OVDE





- Interesovanje za stanove na rubnim delovima grada je veliko, uglavnom ih kupuju naši ljudi, ali i Rusi kod kojih nije retko da budžet ograniče baš na 100.000 evra. Mnogi od njih danas žive na Mirijevu i u Boleču. Ipak, među našim klijentima je najviše naših državljana, najčešće mladih bračnih parova koji tek zasnivaju ili proširuju porodicu pa traže sobu više. Imamo i starije ljude koji izlaze iz velikih stanova i kupuju manje na nižim spratovima.

Kada je reč o državnom projektu on naglašava da je najbitnije da procedure budu jasne i brze.

- Imali smo ranije procedure gde se gubilo dosta vremena i novca. Zato smatram da sada mora sve da bude transparentno i da se administracija ubrza.

Iskustvo Leverage nekretnina pokazuje da mladi često uzimaju kredite. Ipak u ukupnom broju kredita stambeni su tek oko 15 do 20 odsto.

- Naši ljudi ipak i dalje najčešće kupuju iz stare ušteđevine ili prodaju nekretninu u kojoj su živeli ili je nasledili od roditelja. Doduše, kamatne stope u Srbiji su sada ograničene što je stabilizovalo tržište, pa će samim tim krediti biti jeftiniji po najavama ekonomskih stručnjaka. Tako da se očekuje da će potražnja skočiti i u drugim gradovima Srbije - kaže naš sagovornik.

Na pola sata od centra i što više soba u maloj kvadraturi

On dodaje da su se u godini na izmaku najbolje prodavale novogradnje na opštinama Zvezdara, Voždovac i Zemun. Najtraženiji su bili stanovi sa cenom do 150.000 evra, a kupcima je bilo najbitnije da se nalaze na najviše pola sata vožnje do centra grada.

Prema Lukićevim rečima klijentima je jako bitno i da su čisti papiri i uredna dokumentacija.

- Ima i dalje investitora koji grade bez građevinske dozvole, notari ne overavaju stanove koji su u procesu legalizacije. Manje ih je danas na tržištu, ali se pojave s vremena na vreme oni koji grade bez papira, izađu na tržište i prodaju po nižoj ceni, ali pošto takve nekretnine ne mogu da se overe kod javnih beležnika oni prave predugovore i nadaju se da će u narednim godinama rešiti status.