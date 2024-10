Ove godine konferencija sa ponosom najavljuje keynote predavače iz globalnih tehnoloških lidera:

● Noah Herschman, Principal Industry Architect for the Microsoft Industry Solutions Group, održaće predavanje pod nazivom "Ecommerce 4.0: How Gen-AI and other Advanced Technologies are Perfecting Online Shopping". Kao deo Microsoftove misije u vođenju razvoja generativne veštačke inteligencije (Gen-AI), Noah će prikazati fascinantne primene koje transformišu e-commerce iskustvo kako za kupce, tako i za zaposlene. Osim toga, osvrnuće se na kinesko tržište e-commerce-a, koje svojim obimom i inovacijama vodi globalne trendove.