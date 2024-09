Milion dinara mladim poljoprivrednicima na konkursu 3 Banke

3 Banka je raspisala konkurs za izbor mladog poljoprivrednika godine, na kome će nagraditi tri pobednika iznosima od 500 hiljada, 300 hiljada i 200 hiljada dinara. Finaliste će birati žiri, a konačni izbor vršiće se glasanjem publike za nekog od finalista, na internet prezentaciji 3 Banke.

Rok za prijavu je do 30. septembra, a prijava se vrši na internet prezentaciji 3 Banke, OVDE.

Pravo učešća imaju nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava do 35 godina starosti, koji planiraju da ostanu na selu i razvijaju svoje gazdinstvo. Kandidati ne mogu da imaju više od 20 ha ukoliko se bave ratarstvom, od 5 ha ako se bave voćarstvom ili povrtarstvom na otvorenom, odnosno do 0,5 ha ukoliko se bave povrtarstvom. Ukoliko se bave stočarstvom, pravo da učestvuju na konkursu imaju poljoprivrednici koji imaju do 15 krava, do 200 tovljenika godišnje, do 30 junadi godišnje ili do 10 hiljada pilića.

Žiri koji će od svih prijavljenih kandidata odabrati finaliste čine Ivana Popović, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Jelena Nestorov, predsednica Zadružnog saveza Vojvodine, Aleksandar Grabovac, upravitelj Srpske fondacije za preduzetništvo i Vladimir Vukotić, predsednik Izvršnog odbora 3 Banke.

"Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, podržava svaku aktivnost i inicijativu koja utiče na podsticaj unapređenja rada mladih proizvođača, kao i opstanak i ostanak mladih ljudi u ruralnim sredinama” izjavila je državna sekretarka Ivana Popović.

“ Za nas je veoma važno da svim svojim aktivnostima damo doprinos rešavanju nekog od izazova zajednice u kojoj poslujemo. S obzirom na to da već dve decenije aktivno radimo sa poljoprivrednicima, svedoci smo višedecenijskog trenda napuštanja i starenja sela, uzrokovanog migracijama mladih iz seoskih sredina u velike gradske centre. S druge strane, srećemo mlade poljoprivrednike koji su naizgled krenuli težim putem ali su svojim radom uspeli na selu da izgrade život kakav su želeli. Upravo njih želimo ovim konkursom da podržimo i njihovim pričama motivišemo mlade ljudie da na selu grade bolju budućnost za sebe i svoje porodice“ rekao je povodom pokretanja konkursa za mladog poljoprivrednika godine Vladimir Vukotić, predsednik Izvršnog odbora banke.

Podrška poljoprivredicima, posebno onim manjim, je strateško opredeljenje 3 Banke čemu u prilog govori podatak da je svaki drugi poljoprivrednik koji koristi kredit njen klijent. Pored finansiranja poljoprivrede kojim pomaže poljoprivrednicima da razvijaju svoja gazdinstva i unaprede životni standard, 3 Banka im je omogućila da preko kredita za energetsku efikasnost uz povrat od 20% zamene stolariju i postave izolaciju na svojim domovima, ostvare uštede u kućnom budžetu i obezbede prijatan i udoban dom za sebe i svoju porodicu. Konkurs za izbor najboljeg mladog poljoprivrednika jedna je od kontinuiranih aktvnosti 3 Banke usmerenih na održivi razvoj ruralnih područja i podršku ljudima koji u tim područjima žive.

