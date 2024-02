ZARONITE U SVET KOŠARKE: Ova nagradna igra te lansira pravo u Berlin, gde se odigrava nezaboravna avantura

Zamislite sebe kako stojite na ivici terena, gledajući kako košarkaši tima za čije boje navijate zakucavaju lopte u obruč, dok se publika uzbuđeno baca u vazduh. Ovo nije samo scena iz snova - uz Addiko Banku zaronite duboko u svet košarke i avanture! Predstavljamo vam neverovatnu priliku koja će oduševiti sve ljubitelje sporta i uzbuđenja - nagradnu igru "Košarka na 100% uz Addiko banku".

Ovo nije samo još jedna nagradna igra. Ovo je prilika da se vaša ljubav prema košarci i avanturi pretvori u nezaboravno iskustvo. To je i putovanje kroz svet uzbuđenja i sportske strasti.

Pravila učestovanja su jednostavna: svi punoletni građani Republike Srbije imaju šansu da se priključe, jer Addiko Banka želi da svima pruži mogućnost da ostvare svoje snove. Potrebno je samo da od 20. februara do 31. marta 2024. godine podnesete zahtev za Addiko Mastercard kreditnu karticu, bilo u ekspoziturama banke ili onlajn, putem web sajta https://www.addiko.rs/.

Ali to nije sve - nagrade su zaista fantastične i vredne truda! Dobitnik prve nagrade osvaja putovanje za dve osobe u Berlin, uključujući avionske karte, hotelski smeštaj i VIP kartama za Final Four događaj. Zar to nije dovoljno uzbudljivo?

Ako to nije dovoljno da vas zainteresuje, druga nagrada je sezonska karta za utakmice KK Partizana za sezonu 2024/2025 i prilika da budete deo svake pobede i uzbuđenja na terenu.

A treća nagrada? Ona uključuje dve karte za domaću utakmicu u okviru plej-ofa ABA Lige u Štark Areni, gde će vaša strast prema košarci dobiti novi nivo uzbuđenja.

Izvlačenje dobitnika će biti održano 4. aprila 2024. godine, a rezultati će biti objavljeni na web sajtu Addiko banke. Dakle, ne dozvolite da vam ova neponovljiva prilika izmakne! Pridružite se ovoj uzbudljivoj nagradnoj igri i dozvolite nam da vas povedemo na nezaboravno putovanje kroz svet košarke i avanture uz Addiko banku!

