"OVDE NISTE DOBRODOŠLI, BAJ BAJ, NO SERBIA" Otišla s mužem na omiljenu destinaciju, doživeli šok: Nismo napuštali hotel posle ovog

Pored Grčke, Crne Gore, Albanije, i Turska je takođe na listi destinacija koju Srbi vole da posećuju i rado se vraćaju njenim letovalištima.

Sada se na društvenoj mreži Fejsbuk pojavila objava jedne žene iz Srbije koja je letovala u turskom Kemeru, a koja tvrdi da je imala neprijatnosti tokom odmora.

Njenu objavu prenosimo u celosti:

"Htedoh da šerujem sa vama naše iskustvo iz Kemera više iz razloga znatiželje, da li je to nama tako iskustvo zapalo ili je to tako samo u Kemeru ili su i drugi imali slična iskustva u drugim mestima.

Dakle, kao što se vec pominjalo ovde, populaciju Kemera trenutno čini 95 odsto Rusa, i to je ok. Meni nijedna nacija ne smeta.. Ono što mi smeta je momenat u kome me neki prodavac pita "odakle ste" i kada kažem Srbija, čovek promeni izraz lica skroz..i to ne jednom, navešcu vam konkretne primere..Da napomenem da smo smešteni u centru Kemra i da se navedene situacije mahom dešavaju u centru tačnije na njihovom Ataturk bulevaru.

Neki novčanik smo kupovali, prodavac tu do 30 godina na primer, pita odakle ste, ne cenjkam se. Koliko je tražio toliko smo platili, sve super do momenta dok ne kazem Srbija. Na šta on sam odgovara "ooo Serbia no good" ja pitam zašto no good, on odgovara na nekom šturom engleskom "no good Serbia, no like Serbia". Ja odlučim da se ne nastavljam, izlazimo iz radnje, ja prilično smorena jer vidim da priča o nama sa drugim dečkom iz radnje ali po faci mu se vidi da ne priča nista lepo..Muž kaže, ma pusti ga, produži dalje, ok.

Opet, ulazimo u neku radnju, hoćemo da kupimo masku za ronjenje, pitam koliko je, prodavac tipa 60 godina, ozbiljan Turčin, pršti zlato, kaze "koliko davaš", spreman da se cenjka, ja se okrećem ka mužu i kazem mislim da misli da smo Rusi.. Prodavac me na to pita odakle ste, na nekom neveštom ruskom, ja i dalje držim masku u rukama, i odgovaram Serbia no Rusija.. Čovek uzima masku iz mojih ruku i kaže no Serbia, baj baj i pokazuje nam izlaz. Mi već šokirani situacijom, ja hoću da ostanem da raspravim to, muž je iz priče izađi napolje pusti priču vidiš da nas ne vole.

Ja sad već vidno besna, jer došla sam u zemlju gde očito nismo kao nacija dobrodošli, a ja ne znam zašto.. Mislim, mogu da pretpostavim zašto ali ne bih uvlačila politiku u ovo, ipak su oni ljudi koji žive od turizma.. Trebalo bi valjda da smo iznad toga..

Krećemo u hotel, dete traži vodu, stajemo u neki ulični šop, uzimam malu vodu, dolazim na kasu, pitam koliko, prodavac mlađi, nudi mi neke čajeve vragove, ja kazem "ne ne how much is the water" srpski ni ne pomišljam da pričam, on me na to pita na engleskom odakle sam, ja odgovaram Srbija, on sklanja čaj koji je do malopre nudio i kaze 20 lira!?

Inače mala voda je svuda tipa 5 ili 7, 10 lira maksinalno.

Okrećem se ka mužu i kazem ovaj traži 20 lira za malu vodu, a prodavac na to kaze "Serbia no welcome here, take water and go". Ja hoću da platim vodu, on odmahuje rukom i pokazuje na izlaz.

Muž i ja ostavljamo vodu, krećemo ka hotelu uz definitivnu odluku da ne napuštamo hotel više dok smo ovde i da Kemer ni na mapi sveta ne pogodimo više nikad.

Da li je neko imao iskustva ovog tipa, a da je iz Srbije i da li je ovo ovako i u ostalim mestima ili smo mi imali tu nesreću da naletimo na neke neandertalce, mada objektivno je prevelika slučajnost da u dva dana imamo tri situacije gde ljudi bukvalno pokažu vrata kad kažes Serbia", napisala je ona u jednoj Fejsbuk grupu u kojoj se razmenjuju informacije o putovanjima u Tursku.

"Što niste rekli da ste iz Bosne, sve u pola cene", "Da meni nakon prvog puta kažu Kroejša no gud, ja sigurno više nikako ne bih govorila odakle sam", "Boli me briga, oću mir na putu", "Reci im srbistan, a ne Srbija. Možda su razumeli Sirija", neki su od komentara ispod ove objave.

Bilo je i onih ljudi koji ne veruju u ovu priču, već smatraju da je sve izmišljeno.

"Onda je trebalo u Alanju da idete, tamo ako niste Rus onda ste Srbin, mada mi ovo deluje kao iz rubrike "Nije se desilo", već antituristicka reklama za Tursku, jer Turci ne mare za naciju, veliki su trgovci, samo novac", "Sve izmišljeno. Laž. Ne zamarajte se da odgovorite. Neko se sprda sa ljudima,i smije. Izmišljeno sve!!!!", "Malo mi je tu nešto čudno poznajuci Turke kao Trgovce. Za 18 godina koliko letujem u Turskoj niti jednom nisam imao neko loše iskustvo", tvrde neki članovi ove grupe.

