"ČOVEK POČEO DA ŠUTIRA AUTOMAT KAD JE VIDEO CENU" Stigle su nove, i to ŠOK CENE parkinga na aerodromu Nikola Tesla! TUKU PO UŠIMA!

Letnja odmori otvorili su i sezonu kašnjenja i haosa na letovima sa beogradskog aerodroma "Nikola Tesla".

Međutim, putinici i svi koji ih čekaju bili su dodatno iznervirani jer je aerodrom žestoko podigao cene parkinga. Inače, već 2 godine su u toku radovi ispred terminala, a gužve su poput špica u centru Beograda.

Već nedeljama unazad, putnici, kao i oni koji ih ispraćaju ili dočekuju, suočeni su sa svakodnevnim kašnjenjima brojnih letova na aerodromu "Nikola Tesla". U čitavoj toj situaciji kad se maltene ni za jedan let ne zna kad će tačno poleteti ili sleteti, stigle su i nove cene parkinga, prenosi Mondo.

"Pratio sam ćerku na let. Sat parkiranja platio sam 400 dinara, a samo pre nekoliko nedelja je koštao 300. Srećom, pa nisam morao da se dugo zadržavam na aerodromu. Jedan čovek koji je pre mene plaćao parking kad je video cifru, počeo je od besa nogom da udara po automatu", ispričao je za Vreme jedan sugrađanin.

I dok oni koji su nekoga dovezli na let još i ne moraju da se zadržavaju na aerodromu, oni koji su došli da nekoga sačekaju nemaju izbora.

"Let kojim su moje ćerke došle iz Londona kasnio je tri sata, a prva informacija je bila da će stići na vreme, tako da sam u to vreme i stigao na aerodrom. I šta u toj situaciji da radim? Nemam izbora, nego sam papreno platio parkiranje”, prepričava svoje iskustvo Andrej.

Uz sve to, kako su za portal Vremena ispričali Beograđani koji su ovih dana bili na aerodromu, komunalna milicija sve vreme kontroliše i kažnjava one koji se parkiraju van propisanih mesta. Kako se može videti na sajtu aerodroma, nove cene važe od 25. jula i u zavisnosti od toga koji parking se koristi, kreću se od 200 dinara za pola sata, pa naviše.

Tako se u „Kiss & Fly“ zoni, koja je namenjena kratkotrajnom zadržavanju za iskrcavanje putnika, zadržavanje do pet minuta ne naplaćuje, a nakon toga svaki naredni minut je 100 dinara. Na Parking P1 koji je najbliži terminalu sat vremena parkiranja je 400 dinara.

Na Parking P2 koji je nadomak pristanišne zgrade zadržavanje do 30 minuta košta 200, a do 60 minuta 300 dinara. Svaki naredni sat nakon prvih 60 minuta košta 300 dinara. Cena parkiranja u garaži koja je 150 metara od aerodromske zgrade do 30 minuta košta 200, a do 60 minuta 300. Pojedinačno parking mesto svaki sat nakon prvih 60 minuta iznosi 300 dinara.

Cena na parkingu koji je udaljen 300 metara od aerodromske zgrade i nalazi se preko puta Robno-carinskog magacina je 200 dinara sat, a nakon toga plaća se dnevno jednokratno parkiranje od 1.500 dinara. Nedaleko od aerodromskog robnog terminala na putu prema Surčinu, nalazi se parking "Tesla" na kojem su prva tri sata besplatna, a dnevna parking karta košta 300. Aerodromom "Nikola Tesla" od 2019. godine upravlja francuska kompanija "VINCI Airports".

