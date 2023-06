NAVIKNITE SE NA KAŠNJENJE AVIONA! Haos na aerodromu do daljeg?! Problemi avioindustrije stigli u Srbiju! Ovo je "SAVRŠENA OLUJA"!

S početkom letnje sezone nastupio je haos na aerodromu "Nikola Tesla". Gužve, kašnjenja aviona, otkazani letovi, nagomilani koferi...

Beogradski aerodrom je, po oceni stručnjaka, u trenutku kada se beleže rekordne stope letova, zahvatila "savršena oluja" faktora koji su poremetili rad ovog čvorišta domaće avioindustrije. I pored svih izvinjenja kompanija i pritisaka iz Vlade, snimci koji kruže društvenim mrežama poslednjih dana pokazuju da su problemi isti koje su svetske aviokompanije trpele prošle godine, i dalje aktuelni i da brzog rešenja naizgled nema.

Stručnjaci objašnjavaju da se aerodrom "Nikola Tesla" se našao u "savršenoj oluji" faktora koji stvaraju ove nepovoljne uslove za putnike. Sa jedne strane, pozitivna vest, tj. istorijski nezabeležene stope rasta potražnje za letovima (aerodrom trenutno opslužuje preko 40 odsto putnika više nego prošle godine, dok Er Srbija čak preko 80 odsto) spojene sa hroničnim nedostatkom radnika na aerodromu u svim segmentima, pa i među službenicima koji rade u pasoškoj kontroli, dovodi do velikog faznog kašnjenja na aerodromu.

Iako se to ne oseti na jutarnjim letovima, u toku dana se mala kašnjenja, od 10 minuta do pola sata, nadovežu jedno na drugo, te se kod kasnijih letova dešavaju scene sa snimaka na društvenim mrežama gde se gomilaju i ljudi i prtljag.

Gordijev čvor na beogradskom aerodromu, se svemu sudeći neće ni brzo ni lako rešiti, a u čitavu zbrku oko situacije na aerodromu, uključio se i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Goran Vesić koji je gostujući u medijima jutros istakao da je na aerodrom poslata inspekcija, kako bi se proverilo funkcionisanje i rad sortirnica i sistema za rendgenski pregled.

- Ono što sam tražio je da do sutra dostave plan rizika do 15. jula, da mi dostave predlog zapošljavanja, koliko će ljudi zaposliti. Tražio sam da povećaju plate zaposlenima, i tražio sam da izađu sa svim merama oko normalizacije saobraćaja. Saobraćaj se tokom jučerašnjeg dana normalizovao, ali neću dozvoliti da se ovakve stvari ponovo dešavaju. Predsednik "Vansija" će doći ubrzo u Beograd, pa ćemo razgovarati o tome, istakao je Vesić.

Savršena oluja negativnih faktora

Glavni i odgovorni urednik portala "Tango Six", Petar Vojinović, za Blic kaže da se aktuelni problem može rekonstruisati posmatranjem 3 faktora.

- Svedočimo istorijski nezabeleženoj potražnji za letenjem što putnika iz Srbije što onih koji samo presedaju na aerodromu "Nikola Tesla". Beogradski aerodrom trenutno opslužuje preko 40 odsto više putnika nego prošle godine, Er Srbija preko 83 odsto. To je obim rasta koji do sada ni jedna ni druga kompanija nisu doživele, objašnjava Vojinović.

Kako on navodi, Er Srbija je želela da više prihoduje, prodavala je početkom godine kapacitet za koji je planirala određenu flotu (10 dodatnih iznajmljenih aviona za letnju sezonu) koja joj je na kraju kasnila, i doživela je nedostupnost delova i kvarove.

- Sa druge strane, aerodrom "Nikola Tesla" je uprkos činjenici da je zaposlio skoro 300 radnika na fizičkim poslovima utovara aviona početkom godine, našao se za potrebom možda duplo toliko radnika koje ne može toliko brzo naći. Stresu i nezadovoljstvu putnika doprinosi i nedovoljan broj policajaca Granične policije koji rade na pasoškoj kontroli na odlasku i dolasku putnika, objašnjava Vojinović.

Odgovarajući na pitanje kada će se ova situacija, koja je prošle godine mučila neke od najvećih aerodroma u svetu (kao što je Hitrou u Velikoj Britaniji, pa i frankfurtski u Nemačkoj), on kaže da brzo rešenje ne postoji.

- Pohvalna je inicijativa ministra Vesića koji je problem javno aktuelizovao kako bi povećao pritisak na obe kompanije. Zapravo je to jedini način: da se strasti i nerazumevanje između obe kompanije što je moguće više smire, da se zarad zajedničkog cilja boljeg odnosa prema putnicima ali i na kraju ostvarivanja nezabeleženog prihoda, svi dogovore i naprave nužne kompromise, kaže Vojinović.

Beogradski aerodrom se suočava sa istim problemima kao brojni evropski aerodromi prošle godine - Slike planina putničkog prtljaga i nepreglednih redova viđali smo prošle godine na većim evropskim aerodromima. Kataklizmičan uticaj Korone je toliki da aerodromi nisu uspeli odmah da povrate, pre svih fizičke, radnike koje su morali da otpuste kada je došlo do kolapsa potražnje za putovanjem vazduhom. Čak i kada nađete radnike za plate koje nisu adekvatne, njihove bezbednosne provere i obuka sprečavaju da ih uposlite sutradan, objašnjava Vojinović.

- Broj otkazanih letova doživeo je svoj vrhunac sa najviše do 15 u jednom danu i ne verujem da će se to ponoviti. Er Srbija će pustiti u rad svih 10 dodatnih aviona, očekuje se, za ne kasnije od mesec dana. Otkazivanja letova će biti ređa ali se kašnjenja neće smanjiti u neko dogledno vreme, zaključuje on.

Nedostatak radne snage glavni okidač za kašnjenje

Kako za priča dobro obavešten izvor upućen u dešavanja u avioindustriji Srbije, ključni problem na beogradskom aerodromu je problem faznog kašnjenja letova usled hroničnog nedostatka radne snage.

Kako objašnjava naš sagovornik, ovom aktuelnom haosu na aerodromu "Nikola Tesla" nije doprineo samo tehnički kvar rendgena, već i niz drugih sitnih problema.

- Teško da jedan kvar na rendgenu može da poremeti rad čitavog aerodroma. Kašnjenja uvek ima, i ono se dešava non stop .Ono može biti 10, 20 ili 30 minuta, i to u slučaju jutarnjih letova nije problem. Ali, kada se desi situacija da u čitavom lancu naiđemo na nedostatke, onda se ta sitna kašnjenja fazno nagomilaju i dođe se do problema na kasnijim letovima. Tada može da dođe i do situacije u kojoj aviokompanije potroše i sve rezervne posade za letove i onda nema ko da vozi, kaže nam sagovornik.

Kako bi ušli u trag navedenom nedostatku radne snage na aerodromu, poslao pitanja predstavnicima beogradskog aerodroma, koji su odgovarajući na ista ipak istakli da su oni sa regrutacijom dodatnih kadrova za potrebe ove sezone počeli na vreme.

- Za potrebe letnje sezone, dodatno je angažovano oko 300 kolega za podršku putnicima i letovima, sa namerom da taj broj bude i veći do kraja sezone. Napominjemo da, kao i u drugim industrijama i u avio-industriji postoji fluktuacija ljudi u operativnim službama, pa je aerodrom u konstantnoj regrutaciji novih kadrova. U ovom periodu su otvoreni konkursi najvećim delom za operativne pozicije: utovar/istovar prtljaga, zemaljske stjuardese, čišćenje aviona i sl. U procesu zapošljavanja je u ovom trenutku više od 100 ljudi. Napominjemo da je zarada konkurentna, iznad tržišnog proseka za ovakav profil i da je obezbeđen i sezonski bonus, a prekovremeni rad se plaća više od sume propisane zakonom, rekli su iz kompanije "Belgrade Airport d.o.o."

Iz kompanije "Belgrade Airport" ističu da su se na vreme pripremili za ovu letnju sezonu

Što se tiče prtljaga koji kruži društvenim mrežama, iz kompanije objašnjavaju da se radi o nepreuzetom prtljagu koji je došao kasnije od putnika.

- Na početku letnje sezone, iz godine u godinu dešava se da određena količina prtljaga za putnike koji dolaze na Aerodrom Nikola Tesla sa različitih aerodroma kasni. Prtljag koji dospeva na letovima sa putnicima se redovno preuzima, dok se usled pojačanog saobraćaja i na aerodromima u Evropi, samim tim i na aerodromima odakle avioni doleću u Beograd, deo prtljaga ostaje nepreuzet, jer stiže kasnije od putnika, a za dostavu prtljaga putnicima je potrebno određeno vreme, kažu iz kompanije.

Vesić: Inspekcija poslata na aerodrom Ministar saobraćaja Goran Vesić je, nakon hitnog sastanka sa predstavnicima kompanije "Vancy" prošle nedelje, u jutarnjem programu jednog medija jutros istakao da je inspekcija poslata na aerodrom, kako bi proverila funkcionisanje i rad sortirnica i sistema za rendgenski pregled. On je rekao da je za sutra ujutru sazvao novi hitan sastanak sa kompanijom Vansi, na kome će biti predstavljeni planovi kako da se normalizuje situacija na aerodromu "Nikola Tesla".

- Tražio sam od francuske kompanije "Vansi", koja je naš partner i ulaže mnogo novca u aerodrom u Beogradu, tražio sam da naše putnike tretiraju onako kako tretiraju putnike u Parizu i na tome ću uvek insistirati - rekao je Vesić.

- Oni rade ovde po srpskim zakonima i poštovaće naše ljude, kako one koji su zaposleni, tako i one koji putuju onako kako poštuju ljude bilo gde u svetu. Tražio sam da zaposle više ljudi, pre svega na sortiranju prtljaga. Juče se pojavila slika velikog broja kofera, to nije bila posledica nerada na aerodromu Nikola Tesla, to je slika prtljaga koji je došao iz Evrope, to su oni pronađeni i izgubljeni koferi koji sada čekaju da neko dođe. Oni su došli avionom u kome nije bilo njihovih vlasnika - rekao je Vesić.

Ministar Vesić tražio od koncesionara plan rizika do 15. jula kao i predlog daljeg zapošljavanja na aerodromu.

- Ono što sam tražio je da do sutra dostave plan rizika do 15. jula, da mi dostave predlog zapošljavanja, koliko će ljudi zaposliti. Tražio sam da povećaju plate zaposlenima, i tražio sam da izađu sa svim merama oko normalizacije saobraćaja. Saobraćaj se tokom jučerašnjeg dana normalizovao, ali neću dozvoliti da se ovakve stvari ponovo dešavaju. Predsednik "Vansija" će doći ubrzo u Beograd, pa ćemo razgovarati o tome - ističe Vesić.

