O OVOJ KOMPANIJI ĆE SE TEK PRIČATI: U Xenios Academy većinom rade mladi ljudi iz Srbije i upravo su osvojili 1. MESTO NA SVETU

Xenios Academy, startap koji većinom čine mladi ljudi iz Srbije, koji zbog posla žive na relaciji između Srbije i inostranstva, pobedio je na svetskom takmičenju startapa koji implementiraju nove tehnologije i veštačku inteligenciju u industrije luksuznog hotelijerstva i ugostiteljstva.

Entrepreneur20X, takmičenje mladih kompanija iz celog sveta i ove godine je održano u Svetskom trgovinskom centru Dubai, pred nekoliko stotina inovatora u hotelskoj industriji i sudijama sa višegodišnjim iskustvom, a pobedu je odnela kompanija u čijem timu je i Igor Besermenji, Novosađanin koji trenutno živi na Bliskom istoku.

foto: Promo

“Velikim uspehom smo smatrali i to što smo primljeni na takmičenje gde se u finalu našlo devet startapa iz celog sveta, a pobeda naše mobilne aplikacije, koja vlasnicima i menadžerima hotela i restorana značajno olakšava proces edukacije zaposlenih, došla je već na našem prvom javnom predstavljanju, što je za nas veliki podstrek da nastavimo da idemo putem kojim smo krenuli. Kolega Marco iz Italije i ja smo tom prilikom u Dubaiju ostvarili sjajne kontakte koji nam sada otvaraju vrata svetske scene”, rekao je Besermenji.

Xenios Academy je internacionalni startap koji posluje iz baze na Bliskom istoku i čija će se aplikacija za gejmifikovanu edukaciju pojaviti na globalnom tržištu ovog leta. Aplikacija kroz igru i uz pomoć veštačke inteligencije, trenira zaposlene i pomaže im da bolje komuniciraju sa gostima, kao i da pruže vrhunsku uslugu, od recepcije, preko bara, do restorana i kuhinje. Izvršna direktorka ove mlade kompanije je takođe Novosađanka, Željana Babić, koja trenutno živi na relaciji Kalifornija-Ujedinjeni Arapski Emirati.

foto: Promo

“Izuzetno sam ponosna na naš tim, godinu dana smo radili na pripremi platforme koja je ovom pobedom još više otvorila vrata sveta luksuznog hotelijerstva za Xenios Academy. Trenutno smo u pregovorima za jedan veliki projekat u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i mislim da bi to, ako uspe, bila velika stvar, kako za našu kompaniju u celosti, tako i za promociju perspektivnih mladih ljudi iz Srbije koji čine polovinu našeg tima. Edukacija zaposlenih u ugostiteljstvu je sada i bukvalno ‘na dohvat ruke’, brza i laka, uz našu mobilnu aplikaciju, koja na globalno tržište izlazi ovog leta i bila bih izuzetno srećna da ona zaživi i u Srbiji, koju svuda ponosno predstavljam, bez obzira na to gde me posao vodi.”

Promo