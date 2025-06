Kao lideri u industriji, svesni smo odgovornosti i mogućnosti da iskoristimo resurse naše organizacije kako bismo angažovali zajednicu i pokrenuli dodatno ekološki pokret. Putem naše platforme uključili smo širok spektar učesnika – od partnera do zaposlenih i građana, pa čak i najmlađih, za koje smo kreirali posebne programe. Tokom ovih šest godina posadili smo impresivnih milion stabala – ali ono što nas posebno raduje jeste što je „Zasadi drvo“ postao pokret, simbol zajedništva i brige za prirodu. Hvala svakome ko je bio deo ovog puta, jer bez svih uključenih ovaj uspeh ne bi bio moguć.

Ovaj projekat je mnogo više od same sadnje drveća – on je alat za podizanje ekološke svesti i edukaciju, posebno najmlađih. Uvereni smo da generacije koje danas uče kroz ovakve projekte postaju sutrašnji čuvari planete. Angažovanje škola, volontera, lokalnih zajednica – to je ono što daje snagu projektu.