Kao odgovor na to, mnoge zemlje povećavaju starosnu granicu za odlazak u penziju . Danska je već odlučila da je poveća na 70 godina do 2040. godine.

Koje su trenutne i projektovane starosne granice za penziju širom Evrope? Koje zemlje imaju najviše granice? Postoji li rodni jaz u penzionisanju? Koliko će se starosna granica razlikovati za one koji danas odlaze u penziju i one koji tek ulaze na tržište rada?

Na osnovu izveštaja OECD-a "Pensions at a Glance" do 2022. godine, zakonska starosna granica za penziju u EU kretala se između 62 i 67 godina za muškarce, dok je za žene bila između 60 i 67 godina. Kada se u obzir uključe i UK, zemlje EFTA i kandidat Turska, Turska se ističe kao veliki izuzetak, sa starosnim granicama od samo 49 godina za žene i 52 za muškarce.

Među pet najvećih evropskih ekonomija, Francuska ima najnižu granicu (64,8), iako je razlika mala. Ipak, prema Izveštaju o starenju za 2024., građani Francuske mogu se penzionisati kada dostignu minimalnu starosnu granicu — 62 godine za one rođene do 1960. i 64 godine za rođene 1968. ili kasnije.

Za one koji ulaze na tržište rada 2022. godine, buduće granice će se kretati od 62 do 74 godine za muškarce i od 60 do 74 godine za žene do 2060.