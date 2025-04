Nacionalne penzije dodeljuju se istaknutim pojedincima iz oblasti kulture, umetnosti i sporta za vrhunski doprinos našoj zemlji. Dodeljuje je Vlada Republike Srbije na predlog državne komisije i to su doživotna, neprenosiva mesečna primanja.

Isto tako, svaki sportista koji osvoji neku medalju na međunarodnom takmičenju ili ispuni jedan od uslova koje propisuje država ostvario je pravo na nacionalnu penziju. Iznos ovih primanja varira u zavisnosti od postignuća sportiste, te se one mogu kretati od oko 84.000 dinara, pa i do preko 252.000 dinara. Sportisti imaju mogućnost da od države dobiju još novca, odnosno takozvane nagrade u iznosu od 10.000 do 45. 000 evra.