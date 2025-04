Pored toga svi naši vojnici imaju pravo na beneficirani radni staž te u penziju mogu najranije sa 53 godine i uz to da imaju i do 20 odsto veća primanja od običnih penzionera.

Rast penzija zavisi od usklađivanja penzija, bez obzira na to da li je korisnik imao navršen staž osiguranja sa uvećanim trajanjem ili ne.

Pravo na ovaj obračun, sa uvećanjem penzije od 20 odsto imaju i svi osiguranici zaposleni u navedenim organima koji rade na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, kod kojih nastane invalidnost po osnovu koje steknu pravo na invalidsku penziju, ako su na tim poslovima navršili potreban staž osiguranja za sticanje prava na invalidsku penziju (1 godinu - kad je invalidnost nastala do navršene 20. godine života; 2 godine - kad je invalidnost nastala do navršene 25. godine života; 3 godine - kad je invalidnost nastala do navršene 30. godine života, odnosno 5 godina kada je invalidnost nastala kasnije).