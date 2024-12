Ko to uradi samo dan kasnije 1. januara to podrazumeva primenu u slova koji važe u 2025. godini.

To znači da sve žene koje od 1. januara završavaju radnu karijeru moći će u penziju samo pod uslovom da su napunile najmanje 63 godine i deset meseci. Što se tiče starosne penzije, uslov koji se odnosi na muškarce već godinama je isti, a to je 65 godina života i najmanje 15 godina staža.



Za žene se starosna granica iz godine u godinu pomera i povećavaće se za dva meseca svake naredne godine, što bi značilo da će do 2032. godine uslov za ostvarivanje prava na starosnu penziju kod muškaraca i žena biti isti.