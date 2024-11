Nakon najavljenog povećanja penzija od 10,9 odsto, penzioneri u Srbiji dočekuju veću isplatu još u decembru, i to pre nego što je to bio slučaj prethodnih godina.

Naime, Zakonskim izmenama koje je predložila Vlada Srbije, povišica penzija ubuduće će biti isplaćena 1. decembra, umesto do sada u januaru, čime će penzioneri imati veću isplatu pre početka nove godine.

Penzioneri čiji su mesečni prihodi između 60.000 i 80.000 dinara dobiće povećanje od 6.540 do 8.720 dinara, dok će oni sa primanjima od 30.000 do 45.000 dinara imati veću isplatu u iznosu od 3.270 do 4.905 dinara.