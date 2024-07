"Bake i deke više ni unuke ne čuvaju za džabe: Počinje da se primenjuje novi zakon - Poznata i visina njihove dnevnice".

Ovo je naslov koji se za sada odnosi samo na Švedsku, ali nije na odmet da proverimo o čemu je reč i da li bi tako nešto moglo da zaživi i u našoj zemlji. Naime, bakama i dekama bi mogao da bude uplaćen novac, odnosno 17 dolara dnevno za čuvanje unučića.

08:02 DA LI JE MOGUĆE DA ĆE BAKE I DEKE NAPLAĆIVATI ČUVANJE UNUČIĆA? Satarić: Ovo nije luda ideja, govorimo o iznosu od 17 dolara dnevno

U emisiji "Puls Srbije" gostovale su prof. dr Snežana Nena Šantić, predsednica Udruženja penzionera GO Stari grad, i Nadežda Satarić, magistar socijalne politike, gde su govorile o ovoj temi.

- Ne, nije ovo luda ideja. Potpuno je drugačija situacija u Švedskoj. Oni imaju najnapredniji životni standard u Evropi. Vidite o kojim iznosima govore, 17 dolara dnevno. To je simbolično za njihove standarde. U kulturološkom smislu, oni su potpuno drugačiji svet. Kod njih se deca osamostaljuju već sa 15 godina, odlaze iz porodice i imaju drugačije odnose. Kada idu u kafanu, svako plaća svoj deo računa. Ne verujem da će se to desiti kod nas. U našoj kulturi, baka koja čuva unuče to radi iz ljubavi, čak i ako se iscrpljuje i radi preko mere - rekla je Satarić.

foto: Kurir televizija

Koliko košta jedan dan čuvanja unučića?

- Ne možemo to tačno da izračunamo. Kada unuček dođe kod vas, tu će doručkovati, spavati, okupati se. Baka će kupiti detetu čokoladice i sve ono što roditelj zabranjuje. To je njoj najveća radost. Mi stariji volimo da budemo uz unuke, i to je nemerljivo - istakla je prof. dr Snežana Šantić.

- Postoje baka servisi u Srbiji. Mnoge penzionerke čuvaju decu mlađim ženama koje rade. To funkcioniše jer su deca često neupisana u obdaništa ili imaju zdravstvene probleme pa roditelji traže pomoć - rekla je Satarić.

foto: Kurir televizija

Prihvatate novac za čuvanje tuđe dece, ali ne biste prihvatili za svoje?

- Naravno, drugo je svoje, a drugo tuđe. Starije žene koje su bile vaspitačice, učiteljice, sada mogu da budu odlične čuvarice deci, a uz to zarađuju i pojačavaju svoj materijalni status. To je odlična varijanta. Starije žene od 70 godina možda ne mogu da trče za decom, ali do tih godina mogu biti vrlo korisne - rekla je Satarić.

- Postoje žene koje su završile fakultete, visoko obrazovane, a nemaju poslove. Njima je čuvanje unuka prilika da se osećaju korisno, da vežbaju svoju mentalnu stimulaciju i da pomažu drugima - istakla je Šantić.

foto: Kurir televizija

- Baka Servis je legitimna ideja koja pomaže mnogima. Deca dobijaju pažnju i brigu, a bake osećaj korisnosti i dodatni prihod. To je dobitna kombinacija za sve - rekla je Satarić.

