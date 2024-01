"OVA GRUPA LJUDI MOŽE DA RAČUNA NA 100 EVRA MESEČNO!" Ministar Krkobabić: Mi nismo prvi, to rade stotine zemalja u svetu

Socijalno garantovana penzija od 100 evra je nešto na šta najstariji građani Srbije, koji nisu uspeli da ostvare pravo na penziju, mogu da računaju.

To tvrdi i veruje ministar za brigu o selu, Milan Krkobabić, koji je bio gost jutarnjeg programa Kurir televizije.

- Ništa danas nije garantovano u 21. veku. Ali, postoji jedna jednostavna činjenica. Ima ljudi koji žive u zoni siromaštva, zaista na nama je svima da shvatimo to. Nekim ljudima je zaista nešto nedostaje. Među njima su uglavnom žene sa sela i to žene koje su prešle, 65 godina. Ko je išao Srbijom, a Boga mi svi smo išli. Dobro znamo šta su te sve žene radile i šta i dan danas rade. Evo sad, dok ljudi gledaju, verovatno su neke išle po vodu nekoliko kilometara da je donesu. Pripremaju ogrev, na njima je kuća. Nikada nisu oficijalno bile zaposlene, nisu uplaćivale doprinose, nemaju one uslove za penziju. Znači, to su ljudi, muškarci i žene koji nikad neće biti penzioneri, jer ne ispunjavaju ona dva zakonom predviđena uslova, a nemaju nikakva primanja i nemaju nikakvu imovinu. Recimo, ove žene na selu prema poslednjem popisu apsolutno nemaju nikakvu imovinu. Nemaju prihode, nemaju imovinu i apsolutno je normalno da ih nagradimo za tu trpeljivost i izdržljivost, za to povređeno dostojanstvo - rekao je Krkobabić i dodao:

- To nije naš recept odavde. To je nešto što postoji u stotinak zemalja. Imate susednu Hrvatsku. Da li neko u ovoj zemlji misli da su toliko Hrvati bolji od nas ili gori? Ja ne delim ljude na taj način, ali oni su nedavno u parlamentu povećali iznos te svoje socijalne penzije na 150 evra mesečno. Odmah da pojasnimo kod velikog broja ljudi koji misle da sve znaju. Termin socijalna penzija, on je načno utemeljen. Ja sad govorim o nekoj vrsti narodne nadoknade. Da ne kaže onaj, pa ja imam malu penziju, pa sad ovaj nije radio ništa, pa je dobijo socijalnu. Ne, prijatelju, ti si radio, uplaćivao doprinose, razmerno tome imaš penziju. Ona je mala ili velika. Ako je mala, ići ćemo sa instrumentima socijalne politike da ti to pomognemo. Ali ovde se radi o ljudima koji nisu penzioneri i neće biti penzioneri. E, zato se zalažemo.

Kurir.rs

