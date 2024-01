KAKO JE PENZIONERKA MILANKA NADMUDRILA PREVARANTE: "Razgovor sam snimila, pa vi sad vidite", pokolebali se tek kada je uradila OVO

Кada je 92-godišnja penzionerka Milanka V. iz Zemuna pristala da kupi masažer, električni jastuk i pojas koji su joj ponudili najpre telefonom, a potom joj „blagodeti” ovog poklona i uživo prezentovali, srećno je poručila svojima da joj više neće biti hladno. Ni na glavi ni na krstima, i da će je to spasti i češćeg loženja peleta, pogotovo što živi sama i što joj to više i nije lako.

Osim toga i bolje će da spava jer je reč o „visokokvalitetnim proizvodima zdravim za spavanje”, kako su joj objasnili iz porodične firme koja se bavi distribucijom ovih „lekovitih” proizvoda.

Potpisala je ova penzionerka, inače bivša bankarka, uredno sve papire s firmom koja ju je ubedila da 96.000 dinara na 12 meseci otplate neće ni osetiti. I dok se baka Milanka još nije ni izmasirala ni ogrejala, već je stigla prva rata. Od penzije odbijeno 8.000 dinara, a njena penzija 48.000 dinara...

– Mnogo je to para za prosečnu penzionerku. Pa sam zato rešila da ugovor raskinem pre isteka od deset do 14 dana, tokom kojih imam na to pravo. I kada sam pozvala ovu firmu i rekla im da sam se predomislila jer su to veliki odbici za mene, ubeđivali su me da ipak pričekam još malo. Ne razmišljajući, pristala sam. Valjda su me opet pokolebali rečima da bolji poklon po toj ceni neću sebi moći da priuštim – kaže Milanka.

I pristala je vremešna penzionerka na dodatnu probu, ali kada je shvatila da je utisak ne vara i da to ipak ne vredi toliko, ponovo ih je pozvala i rekla da joj pošalju papire za raskid ugovora.

Ali, ne leži vraže. Oni koji na ovaj način uvlače stare u svoju igru, znaju zašto su je nagovarali da sačeka još malo. Upravo je to malo bilo do isteka zakonskog roka za raskid ugovora i vraćanje novca.

Milanka je čak išla dotle u raspravama s prodavcima da im je ponudila i da joj zaračunaju odbitak za to što je otpakovala masažer, a ostatak para vrate, ali nisu hteli ni da čuju.

Кada je i treća rata od 8.000 skinuta od penzije, Milanka je, kaže, uključila svoje bankarsko kefalo, i rešila da stvar istera na čistac besna što je nasela na celu priču. Naime, pozvala ih je ponovo i rekla da nije dobila fiskalni račun i da hoće da joj pošalju. Pošto je posle nekoliko dana stigao, Milanka je shvatila da to nije pravi fiskalni račun, niti je na njemu iznos koji ona treba da plati.

ZAKONSKI ROK 14 DANA Zbog lošeg iskustva koje je imala Milanka poručuje svojim ispisnicima da ukoliko se već prevare i kupe nešto slično da odmah sutradan insistiraju na raskidanju ugovora kako ne bi prošao zakonski rok od 14 dana da roba i novac mogu da se vrate. Ali najbolje je da uopšte ništa ne kupuju. Ona je imala mnogo strpljenja i živaca da izađe s njima na kraj.

– Ponovo sam ih pozvala i rekla da račun nije stigao i da mi ga pošalju. Na njihovo opiranje da to nije tačno, rekla sam da mi pošalju ili ću da ih prijavim poreskoj inspekciji. Кada je i drugi fiskalni stigao, ponovo isto. Niti je račun bio original fiskalni, niti je iznos odgovarao onoj ceni koju je trebalo da platim. Pozvala sam ponovo prodavca i saopštila da fiskalni račun nije pravi, niti odgovara iznosu od 96.000 dinara, već na njemu piše 56.000 dinara, nakon čega je usledilo dugo ubeđivanje. Moja ključna rečenica je bila da sam razgovor snimila, kao i fejk račun i da sve šaljem poreznicima – priča ova penzionerka.

Rekla im je da će prijaviti firmu, zna da su u centru grada, ima dokaz da su računi lažni i da je firma pokušala da utaji porez državi...

Pozvali su je posle nekoliko dana da vrati masažer, jastuk i pojas i da će onda raskinuti ugovor. Ali, ona im je rekla da joj ne pada na pamet da to uradi dok ne pošalju obaveštenje da se usvaja njena žalba. Sačekala je dva dana i obaveštenje je stiglo. Ali je insistirala da pošalju i dopis Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje i obaveste ih da prekinu sa daljim odbijanjem rata od penzije i da tek tada mogu da računaju da će dobiti nazad svoje proizvode, priča Milanka.

Posle toga su došli iz ove privatne firme i preuzeli svoje proizvode, a Milanki vratili ostatak para.

– One tri rate od 24.000 dinara su otišle u nepovrat. Ali bolje i to nego da su nastavili cele godine da mi odbijaju. Moj sin koji živi u Australiji je mnogo ljut što sam sebe dovela u ovu situaciju. Pogotovo što sam i zaboravila da već imam električni pojas koji mi je on doneo… Ali, da im nisam zapretila poreskom inspekcijom, jer nisu imali fiskalni račun, ne bi ništa uradila. Oni su vrlo agresivni u svojim promocijama, slatkorečivi su kada treba i meta su im stari i sami penzioneri koji teško mogu da izađe sa njima na kraj – kaže Milanka.

