PENZIONERKA BRANKA IZ HRVATSKE SAMO OVO NE MOŽE DA PREŽALI: Šta joj najviše nedostaje iz nekadašnje Juge! Pomenula i regres K-15

U bivšoj Jugoslaviji je postojalo puno radničkih odmarališta, a veliki deo njih se nalazio i u Hrvatskoj.

Ova odmarališta raznih preduzeća svojim su radnicima nudila smeštaj, hranu, razne aktivnosti, ali i odmor. Nažalost, ova odmarališta danas više ne rade, dok su neka i potpuno propala ili su prodata.

Radnička odmarališta su u Jugoslaviji bila vrlo popularna i nudila su radnicima pravi odmor. Tamo su dolazile cele porodice, a ovakav odmor se pamtio dugi niz godina. U radničkim odmaralištima su van sezone neretko letovali i penzioneri. Svoje iskustvo i sećanja na ovakav način letovanja podelila je penzionerka Branka iz Hrvatske.

Odmarališta su često nudila i razne načine rekreacije, a u sklopu njih su bili restorani ili igrališta. Za njihovu izgradnju su novac izdvajali sami radnici, a u zamenu su u njih dolazili letovati po povoljnim, tačnije simboličnim cenama koje su danas nezamislive.

Krajem osamdesetih godina, Hrvatska je imala 76.000 ležajeva u 634 radnička odmarališta. Ipak, 2008. godine je preostalo oko 11.000 ležajeva u radničkim odmaralištima. U obrazloženju predloga Zakona o ugo­stiteljskoj delatnosti iz 2006. stoji kako je „funkcija odmarališta kao socijalne kategorije, koja su kao objekt regulisrana važećim Zakonom, odbačena već novelom Zakona iz 2001. godine određivanjem da samo ugostitelj može u njima pružati ugostiteljske usluge, te se ocenjuje da takve postojeće objekte treba u potpunosti komercijalizovati. Tako danas pojam radničkih odmarališta u takvom obliku više ne postoji.

Da su tada bila drugačija vremena i da je radnik stvarno imao vrednost pokazuje i posebna vrsta regresa K-15 koji je uveden 1947. godine, a koji su dobijali radnici za godišnji odmor, u junu ili julu.

1. Makarska

Na području opštine Gradac u Makarskoj bilo je ukupno 11 radnički odmarališta. Neka od njih su svojim gostima nudila posebne aktivnosti, dok su druga pak bila posebna zbog svoje lokacije i prvog reda do mora.

2. Odmaralište Ika

Ovo odmaralište se nalazilo blizu Opatije, a nudilo je pogled na more.

3. Odmaralište Kupari

Na samom jugu, u blizini Dubrovnika smestilo se posebno odmaralište. Bilo je poznato po luksuznim hotelima, ali i po prekrasnim plažama. Baš kao i danas, i tada je Dubrovnik bio sinonim za luksuzno letovanje.

4. Odmarališta na Krku

Na Krku je postojalo više odmarališta, u raznim gradovima i mestima. Tako se penzionerka (86) prisetila svog letovanja u odmaralištu u Omišlju gde je bilo puno zabave i raznih aktivnosti. Kako nam je rekla, kuglalo se, kartalo, ali i kuvalo. Dodala je i da su to bila neka druga vremena.

5. Odmaralište Puntizela

Puntizela je bilo popularno odmaralište u blizini Pule, a radnici su ga posebno voleli zbog lepih plaža i bogate ponude za rekreaciju. Tada su penzioneri, piše hrvatski sajt Mirovina, mogli da priušte letovanje, a niske cene odmarališta su im svakako išle na ruku. Danas retko koji penzioner ima novac za jednodnevne izlete.

Brankino iskustvo

Penzionerka Branka (72) je ispričala kako je izgledalo njeno letovanje u radničkim odmaralištima. Naime, ona je prvi puta u odmaralište išla kada je imala osam ili devet godina i to u Veli Lošinj, a nešto kasnije kada je bila nešto starija je išla u Malinsku na Krku.

- Prvi put sam u odmaralište išla u Veli Lošinj s maminom venčanom kumom. Ona je radila kao učiteljica u Goljaku, domu i školi za decu s posebnim potrebama. To mi je bilo prvo iskustvo da i deca s paralizom i drugim telesnim nedostacima vole more i kupanje i da su dobri prijatelji. Sećam se da sam se dobro uklopila i igrala se s njima.

Nakon toga je u ranijem detinjstvu s mamom koja je radila u tadašnjoj Privrednoj komori Grada Zagreba išla na odmaralište u Malinsku na otok Krk.

- Komora je imala veliki kompleks s puno drvenih kuća u prekrasnoj šumici. U svakoj kući bile su četiri sobe i kupatlo (mislim). U sklopu odmarališta bio je veliki restoran u kojem smo svi iz kućica imali kompletni pansion. Plaža je bila odmah ispod restorana. Bilo je puno dece i po ceo dan smo se kupali i uživali. Posebno mi je ostao u sećanju put do odmarališta. Prvo vozom do Rijeke, zatim brodom do luke u Malinskoj. Tamo nas je čekao domar odmarališta i malim brodom prevozio do uvale kod odmarališta.

Dodala je i da se seća da je više puta cela porodica letovala zajedno, ali i da joj je mama kod šnajderke šila posebnu odeću za ta letovanja jer je bila šefica u Komori i morala je lepo da se obuče, a onda je i Branka imala isti šiveni kompletić.

Nažalost, to odmaralište je, baš kao i sva ostala, propalo s godinama, ali je Komora potom kupila apartmane u većoj zgradi u mestu Punat na Krku. Brankina mama je svake godine rezervisala tamo apartman za sebe i unuku, a imala je mogućnost i da iznajmi apartman za Branku koja je tamo letovala dve godine sa bratom i dečkom.

