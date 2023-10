JOŠ TRAJE PRIJAVA ZA PENZIONERSKE KARTICE: Ko nije podneo zahtev može sada to da učini, oko 700 popusta, preuzimanje nikad lakše

Upotreba penzionerskih kartica počela je početkom meseca, tačnije 1. oktobra. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) je dao odgovore o njihovoj primeni i predviđanjima koliko će se još penzionera prijaviti do kraja godine, kao i da li do kartice mogu da dođu i od kuće.

Za penzionerske kartice do sada se prijavilo približno milion građana i oko 700 firmi i institucija. Penzioneri mogu da nastave da se prijavljuju za Penzionerske kartice, a objašnjava se i na koji način mogu da provere status svoje prijave.

Naznačeno je i koje su oblasti obuhvaćene karticama, kao i koji su najznačaniji popusti penzionisanoj grupi populacije.

Prema prvim saznanjima privrednih subjekata koji su se priključili ovom projektu, penzioneri su počeli da koriste svoje kartice, samim tim i pogodnosti koje im se uz nju nude. Već ostvaruju popuste u skladu sa poslovnim opredeljenjima svakog privrednog subjekta, od strane kojih je i omogućen popust za korisnike Penzionerske kartice.

foto: Nebojša Mandić

Važno je napomenuti i da ne postoji rok za prijavu za dobijanje Penzionerske kartice, već da svi potencijalni korisnici, koji se do sada nisu prijavili, mogu to učiniti kada god žele. Dosadašnja statistika pokazuje da se više od 965.000 korisnika penzija prijavilo za ovu vrstu usluge, a očekuje se da će ubrzo to učiniti i ostali.

Takođe, može se reći da su sve oblasti i delatnosti koje su od interesa za penzionere obuhvaćene u projektu Penzionerska kartica. Ono što će njima možda najviše značiti su apoteke, banje, trgovine, kao i domovi za starije, gde će slobodno moći da koriste sve popuste i pogodnosti.

Privredni subjekti, koji do sada nisu deo projekta Penzionerska kartica, pokazuju zainteresovanost da se priključe i potpišu sporazum sa Fondom, kako bi svojim doprinosom ostvarili dodatne povlastice za penzionere. Kroz neko vreme će se jasno pokazati i efekti njene primene, samim tim očekuje se porast broja zainteresovanih za priključenje ovoj akciji.

foto: Kurir/T.S.

Ono što je dodatni plus projekta Penzionerskih kartica je to što postoji mogućnost dostavljanja kartica na kućnu adresu, u vidu preporučene pošiljke, uz obavezu korisnika da potpiše izjave o saglasnosti i preuzimanju kartice, koje se, zatim, vraćaju u Fond.

Treba naglasiti i da se sve penzionerske kartice koje su već izrađene, nalaze u filijalama, službama i ispostavama Fonda PIO i spremne su za preuzimanje, a korisnike obaveštavaju putem SMS poruka ili mejlom, i njima će kartice biti uručene lično u organizacionoj jedinici Fonda, koja je navedena u samom obaveštenju.

foto: screenshot Pink tv, screenshot

Takođe, ukoliko postoji korisnik koji još uvek čeka na svoju karticu, a uredno je izvršio prijavu za istu, treba da zna da će mu obaveštenje o završenoj izradi iste stići putem poruke ili će mu biti dostavljena na kućnu adresu odmah po završetku izrade.

Na sajtu Fonda nalazi se, takođe, i opcija provera statusa prijave za Penzionersku karticu. Korisnik će dobiti obaveštenje ukoliko je prijava dobro podneta, a u slučaju da nije uspešno obavljenja, ili JMBG nije pravilno unet, u obaveštenju će biti naznačeno da postoji nepravilnost prilikom unošenja podataka i da prijava nije pronađena za uneti JMBG.

Kurir.rs/Telegraf Biznis