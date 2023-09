Od 1. oktobra počeće upotreba penzionerskih kartica, koje će moći da se koriste u trgovinskim radnjama, društveno odgovornim preduzetničkim radnjama, ali i nekim javnim ustanovama.

U Sremskoj Mitrovici je počela podela kartica, i za njih vlada veliko interesovanje.

Vladimir Čović došao je po svoju penzionersku karticu koja će mu omogućiti da pazari sa uštedom na penziju od 37.000 dinara.

foto: Kurir TV

- Čekamo da to sad bude objavljeno gde će moći da se koristi kartica. Verujem da će nam to svima pomoći i jedva čekamo. Mislim da će svim penzionerima to puno olakšati - kaže Vladimir Čović.

02:20 VLADIMIR IMA PENZIJU OD 37.000 DINARA I JEDVA ČEKA 1. OKTOBAR! Čekamo gde ćemo sve moći da koristimo karticu, ovo će nam POMOĆI

Penzionerske kartice će dobro doći i onima sa većom penzijom, kamoli onima s malom.

foto: Kurir TV

- Tamo gde smo mi osnvači, tu je PIO fond potpisao ugovore, tu su pozorište, muzej Srema i apoteka - kaže gradonačelnica Sremske Mitrovice Svetlana Milovanović.

foto: Kurir TV

- Pravo na karticu ostvaruju svi penzionerim, ne samo do 1. oktobra jer će prijavljivanje trajati i posle tog datuma - objasnio je Zoran Berežni, direktor filijale PIO fonda u Sremskoj Mitrovici.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

00:33 RAJ ZA PENZIONERE: Čekaju ih BESPLATNE pogodnosti od države! Iz PIO fonda za Kurir TV: Benefiti kreću prvog oktobra